https://arabic.sputniknews.com/20220728/النمسا-فرض-حظر-على-استيراد-الغاز-من-روسيا-أمر-مستحيل-1065691095.html
النمسا: فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل"
النمسا: فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل"
أكد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الخميس، أن فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:56+0000
2022-07-28T12:56+0000
2022-07-28T12:56+0000
اقتصاد
العالم
أخبار روسيا اليوم
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فيينا - سبوتنيك. وقال نيهامر خلال مؤتمر صحفي في فيينا، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن الوضع في أوكرانيا يظهر أن العقوبات ضد روسيا لا تعمل بالسرعة التي كان يأملها الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن النمسا لطالما دعت إلى أن تلحق العقوبات ضررا أكبر بمن تُفرض ضدهم وليس بمن يفرضونها.وتابع قائلا: "لذلك، فإن الموقف النمساوي، يرى أن فرض حظر على الغاز (الروسي) مستحيل. ليس فقط لأن جمهورية النمسا معتمدة على الغاز الروسي، بل الصناعة الألمانية معتمدة عليه أيضا، وإذا فقدت استقرارها سيحدث الشيء نفسه للصناعة النمساوية".و شددت موسكو مرارا على أن تقييد عمليات التوريد، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.في أوروبا، من فترة إلى أخرى يعلنون أن مشاكل التوربينات لا يمكن أن تكون السبب الحقيقي لانخفاض تدفق الغاز.من جانبها شددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات التوريد يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز من تصنيع شركة "سيمنز". فضلا عن ذلك، أعلنت كندا فقط في 10 تموز/يوليو عن سماحها بإخراج أحد الضاغطات من البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/خبير-سياسات-برلين-تدفع-الاقتصاد-الألماني-نحو-التدهور-والسقوط-1065670456.html
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-روسيا-تبدأ-بناء-خط-أنابيب-جديد-للغاز-إلى-الصين-1065612508.html
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اقتصاد, العالم, أخبار روسيا اليوم
النمسا: فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل"
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أكد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الخميس، أن فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل".
فيينا - سبوتنيك. وقال نيهامر خلال مؤتمر صحفي في فيينا، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن الوضع في أوكرانيا يظهر أن العقوبات ضد روسيا لا تعمل بالسرعة التي كان يأملها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن النمسا لطالما دعت إلى أن تلحق العقوبات ضررا أكبر بمن تُفرض ضدهم وليس بمن يفرضونها.
وتابع قائلا: "لذلك، فإن الموقف النمساوي، يرى أن فرض حظر على الغاز (الروسي) مستحيل. ليس فقط لأن جمهورية النمسا معتمدة على الغاز الروسي، بل الصناعة الألمانية معتمدة عليه أيضا، وإذا فقدت استقرارها سيحدث الشيء نفسه للصناعة النمساوية".
و شددت موسكو مرارا على أن تقييد عمليات التوريد، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية
المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.
في أوروبا، من فترة إلى أخرى يعلنون أن مشاكل التوربينات لا يمكن أن تكون السبب الحقيقي لانخفاض تدفق الغاز.
من جانبها شددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات التوريد يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز من تصنيع شركة "سيمنز". فضلا عن ذلك، أعلنت كندا فقط في 10 تموز/يوليو عن سماحها بإخراج أحد الضاغطات من البلاد.