https://arabic.sputniknews.com/20220728/النمسا-فرض-حظر-على-استيراد-الغاز-من-روسيا-أمر-مستحيل-1065691095.html

النمسا: فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل"

النمسا: فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل"

أكد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الخميس، أن فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا أمر "مستحيل". 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T12:56+0000

2022-07-28T12:56+0000

2022-07-28T12:56+0000

اقتصاد

العالم

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103460/84/1034608402_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_42adf9f795d00d9f73c091f8f629b3bb.jpg

فيينا - سبوتنيك. وقال نيهامر خلال مؤتمر صحفي في فيينا، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن الوضع في أوكرانيا يظهر أن العقوبات ضد روسيا لا تعمل بالسرعة التي كان يأملها الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن النمسا لطالما دعت إلى أن تلحق العقوبات ضررا أكبر بمن تُفرض ضدهم وليس بمن يفرضونها.وتابع قائلا: "لذلك، فإن الموقف النمساوي، يرى أن فرض حظر على الغاز (الروسي) مستحيل. ليس فقط لأن جمهورية النمسا معتمدة على الغاز الروسي، بل الصناعة الألمانية معتمدة عليه أيضا، وإذا فقدت استقرارها سيحدث الشيء نفسه للصناعة النمساوية".و شددت موسكو مرارا على أن تقييد عمليات التوريد، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.في أوروبا، من فترة إلى أخرى يعلنون أن مشاكل التوربينات لا يمكن أن تكون السبب الحقيقي لانخفاض تدفق الغاز.من جانبها شددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات التوريد يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز من تصنيع شركة "سيمنز". فضلا عن ذلك، أعلنت كندا فقط في 10 تموز/يوليو عن سماحها بإخراج أحد الضاغطات من البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/خبير-سياسات-برلين-تدفع-الاقتصاد-الألماني-نحو-التدهور-والسقوط-1065670456.html

https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-روسيا-تبدأ-بناء-خط-أنابيب-جديد-للغاز-إلى-الصين-1065612508.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, العالم, أخبار روسيا اليوم