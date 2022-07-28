https://arabic.sputniknews.com/20220728/باشاغا-ليبيا-يمكن-أن-تكون-مصدرا-مستداما-للطاقة-غير-المسيسة-لأوروبا-1065677368.html

باشاغا: ليبيا يمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيسة لأوروبا

باشاغا: ليبيا يمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيسة لأوروبا

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الخميس، خلال محادثات مع الجانبين الإيطالي والفرنسي، أن ليبيا يمكن أن تكون مصدرا مستداما "للطاقة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T08:24+0000

2022-07-28T08:24+0000

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أخبار ليبيا اليوم

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أخبار العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال باشاغا، عبر "تويتر": "بعد محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، أكدنا على التزامنا بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات فيما بيننا وتحقيق مصالحنا المشتركة".وأضاف: "ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".ويبلغ حجم إنتاج النفط في ليبيا حاليا نحو 860 ألف برميل يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط لافته إلى أنها و"شركاتها حقّقت ارتفاعاً نسبياً في حجم الإنتاج النفطي".وأوضحت في بيان أمس الأول: "بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا".وأكدت أنها "تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين".

https://arabic.sputniknews.com/20220723/ليبيا-تنتج-حاليا-860-ألف-برميل-يوميا-بعد-فتح-الحقول-والموانئ-واستئناف-الإنتاج-1065452518.html

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