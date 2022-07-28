https://arabic.sputniknews.com/20220728/بكين-احترام-سيادة-البلاد-شرط-لتطوير-التعاول-بين-الجيشين-الصيني-والأمريكي-1065685079.html
بكين... احترام سيادة البلاد شرط لتطوير التعاول بين الجيشين الصيني والأمريكي
بكين... احترام سيادة البلاد شرط لتطوير التعاول بين الجيشين الصيني والأمريكي
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن بكين تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاول بين الجيشين الصيني والأمريكي، بشرط احترام سيادة جمهورية الصين الشعبية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:04+0000
2022-07-28T11:04+0000
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وأضاف تشيان: "يعتبر تعاون الجيشين الصيني والأمريكي مهما لتطور العلاقات بين واشنطن وبكين. وتولي الصين أهمية كبيرة لهذا التعاون، بشرط احترام السيادة، وعدم انتهاك مصالح الصين".وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إلى أن "الصين تستمع إلى تصريحات واشنطن وتتابع عن كثب تصرفاتها".وقال المسؤول الدفاعي: "بعض ممثلي الجانب الأمريكي لديهم فكرة خاطئة عن الصين ويمارسون ضغوطا شاملة على بكين. جمهورية الصين الشعبية لن تتسامح مع هذا".ووفقا له، فإن "الولايات المتحدة تقوم بنشاط مكثف وواسع النطاق في المجالين البحري والجوي، وهو ما يعد انتهاكا واستفزازا".واستمرت العلاقات بين القوتين العظميين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن، بسبب قضايا من بينها تايوان وحقوق الإنسان ومنافسة قطاع التكنولوجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الصين-تحذر-أمريكا-ستتحملون-جميع-العواقب-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065630473.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بكين... احترام سيادة البلاد شرط لتطوير التعاول بين الجيشين الصيني والأمريكي
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن بكين تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاول بين الجيشين الصيني والأمريكي، بشرط احترام سيادة جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف تشيان: "يعتبر تعاون الجيشين الصيني والأمريكي مهما لتطور العلاقات بين واشنطن وبكين. وتولي الصين أهمية كبيرة لهذا التعاون، بشرط احترام السيادة، وعدم انتهاك مصالح الصين".
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إلى أن "الصين تستمع إلى تصريحات واشنطن
وتتابع عن كثب تصرفاتها".
وقال المسؤول الدفاعي: "بعض ممثلي الجانب الأمريكي
لديهم فكرة خاطئة عن الصين ويمارسون ضغوطا شاملة على بكين. جمهورية الصين الشعبية لن تتسامح مع هذا".
ووفقا له، فإن "الولايات المتحدة تقوم بنشاط مكثف وواسع النطاق في المجالين البحري والجوي، وهو ما يعد انتهاكا واستفزازا".
واستمرت العلاقات بين القوتين العظميين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن، بسبب قضايا من بينها تايوان وحقوق الإنسان ومنافسة قطاع التكنولوجيا.