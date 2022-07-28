https://arabic.sputniknews.com/20220728/بوليتيكو-أوكرانيا-تخسر-أفضل-صديق-بعد-ترك-جونسون-منصب-رئيس-الوزراء-1065682285.html
بوليتيكو: أوكرانيا تخسر أفضل صديق بعد ترك جونسون منصب رئيس الوزراء
بوليتيكو: أوكرانيا تخسر أفضل صديق بعد ترك جونسون منصب رئيس الوزراء
أثارت استقالة بوريس جونسون، والتي تسببت في رد فعل "إيجابي عاصف" في العواصم الأوروبية، قلق كييف الشديد، حسبما ذكرته صحيفة "بوليتيكو". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:50+0000
2022-07-28T10:50+0000
2022-07-28T10:50+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065682138_69:0:2332:1273_1920x0_80_0_0_c3bb10a009254dfbaa58b3cacae0cce7.jpg
قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة يوم الثلاثاء الماضي إلى زيلينسكي جائزة ونستون تشرشل الدولية في داونينغ ستريت. وكان الفائزون السابقون بالجائزة هم الأمير تشارلز أمير ويلز ورئيس الوزراء البريطاني مارجريت تاتشر وجون ميجور ووزيرا الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وجيمس بيكر.تخشى السلطات الأوكرانية من أنه مع رحيل جونسون في سبتمبر/ أيلول، لن تتمكن لندن من الحفاظ على المستوى الحالي للعلاقات الثنائية. ونقل عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قوله: "لقد وضع جونسون مستوى (أعلى) جديدًا من العلاقات، ولا يمكن لأحد أن يحل محله". بين الزعيمين، هناك، على حد تعبيره، "كيمياء" لن يتمتع بها أي شخص آخر في داونينغ ستريت.ويخشى أصدقاء جونسون المقربون أيضًا من أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد من حزب المحافظين الحاكم موقفًا "أكثر ليونة" بشأن الصراع في أوكرانيا. أخبر أحد أقدم حلفاء جونسون السياسيين صحيفة "بوليتيكو" بأن استقالة رئيس الوزراء تشكل "مخاطر حقيقية" على كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065682138_352:0:2049:1273_1920x0_80_0_0_c6cb8ff5d0ef3b9d29fde3a3882d63ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
بوليتيكو: أوكرانيا تخسر أفضل صديق بعد ترك جونسون منصب رئيس الوزراء
تابعنا عبر
أثارت استقالة بوريس جونسون، والتي تسببت في رد فعل "إيجابي عاصف" في العواصم الأوروبية، قلق كييف الشديد، حسبما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الوثيقة بين جونسون وزيلينسكي "ساعدت في ترسيخ سمعة بريطانيا كواحدة من أشد خصوم روسيا في السنوات الأخيرة".
قدم رئيس وزراء المملكة المتحدة يوم الثلاثاء الماضي إلى زيلينسكي جائزة ونستون تشرشل الدولية في داونينغ ستريت. وكان الفائزون السابقون بالجائزة هم الأمير تشارلز أمير ويلز ورئيس الوزراء البريطاني مارجريت تاتشر وجون ميجور ووزيرا الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وجيمس بيكر.
تخشى السلطات الأوكرانية من أنه مع رحيل جونسون في سبتمبر/ أيلول، لن تتمكن لندن من الحفاظ على المستوى الحالي للعلاقات الثنائية. ونقل عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قوله: "لقد وضع جونسون مستوى (أعلى) جديدًا من العلاقات، ولا يمكن لأحد أن يحل محله". بين الزعيمين، هناك، على حد تعبيره، "كيمياء" لن يتمتع بها أي شخص آخر في داونينغ ستريت.
ويخشى أصدقاء جونسون المقربون أيضًا من أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد من حزب المحافظين الحاكم موقفًا "أكثر ليونة" بشأن الصراع في أوكرانيا. أخبر أحد أقدم حلفاء جونسون السياسيين صحيفة "بوليتيكو" بأن استقالة رئيس الوزراء تشكل "مخاطر حقيقية" على كييف.