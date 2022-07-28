https://arabic.sputniknews.com/20220728/بيتكوين-تتجاوز-24-ألف-دولار-بعد-قرار-الفيدرالي-1065707643.html
بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار بعد قرار الفيدرالي
بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار بعد قرار الفيدرالي
ارتفعت عملة بيتكوين متجاوزة حاجز 24 ألف دولار، اليوم الخميس، تزامنا مع ارتفاع الأسهم بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T17:48+0000
2022-07-28T17:48+0000
2022-07-28T17:48+0000
اقتصاد
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ترتبط العملات المشفرة ارتباطا وثيقا بالأسهم الأمريكية، لا سيما مؤشر "ناسداك"، الذي قفز يوم الأربعاء بنسبة 4%. ارتفعت بيتكوين بنسبة 5.30% إلى 24011 ألف دولار خلال تعاملات مساء اليوم. زادت عملات رقمية أخرى مثل "إثيريوم" التي ارتفعت بنسبة 8.50%.يوم الأربعاء، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يتطلع إلى محاربة التضخم المتفشي دون دفع الاقتصاد إلى الركود.لكن رئيس البنك المركزي جيروم باول أشار إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتباطأ في الأشهر المقبلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم يوم الأربعاء والذي أدى إلى ارتفاع خلال التعاملات الأوروبية والآسيوية يوم الخميس.قال أنطوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمحفظة العملات المشفرة "نيسكو"، في مذكرة بحثية: "نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تفتح نافذة صيفية أمام ارتفاع أسعار البيتكوين، نظرا لأن لدينا الآن شهرين حتى يتداول صناع السياسة بعد ذلك بشأن السياسة النقدية".تحاول بيتكون تحقيق ارتفاع مستمر بعد عدة محاولات فاشلة هذا الشهر. تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم في نطاق يتراوح بين 20000 دولار وما يزيد قليلا عن 24000 دولار منذ منتصف يونيو/ حزيران بعد انهيار وحشي هذا العام قضى على 50% من قيمتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/البنك-المركزي-الأوروبي-يحذر-دول-منطقة-اليورو-بشأن-تنظيم-العملات-المشفرة-1064645613.html
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اقتصاد
بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار بعد قرار الفيدرالي
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ارتفعت عملة بيتكوين متجاوزة حاجز 24 ألف دولار، اليوم الخميس، تزامنا مع ارتفاع الأسهم بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن وتيرة الزيادات قد تتباطأ.
ترتبط العملات المشفرة
ارتباطا وثيقا بالأسهم الأمريكية، لا سيما مؤشر "ناسداك"، الذي قفز يوم الأربعاء بنسبة 4%. ارتفعت بيتكوين بنسبة 5.30% إلى 24011 ألف دولار خلال تعاملات مساء اليوم. زادت عملات رقمية أخرى مثل "إثيريوم" التي ارتفعت بنسبة 8.50%.
يوم الأربعاء، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يتطلع إلى محاربة التضخم المتفشي دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
لكن رئيس البنك المركزي جيروم باول أشار إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتباطأ في الأشهر المقبلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم يوم الأربعاء والذي أدى إلى ارتفاع خلال التعاملات الأوروبية والآسيوية يوم الخميس.
قال أنطوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمحفظة العملات المشفرة "نيسكو"، في مذكرة بحثية: "نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تفتح نافذة صيفية أمام ارتفاع أسعار البيتكوين، نظرا لأن لدينا الآن شهرين حتى يتداول صناع السياسة بعد ذلك بشأن السياسة النقدية".
تحاول بيتكون تحقيق ارتفاع مستمر بعد عدة محاولات فاشلة هذا الشهر. تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم في نطاق
يتراوح بين 20000 دولار وما يزيد قليلا عن 24000 دولار منذ منتصف يونيو/ حزيران بعد انهيار وحشي هذا العام قضى على 50% من قيمتها.