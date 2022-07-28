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https://arabic.sputniknews.com/20220728/بيسكوف-من-غير-المحتمل-أن-يكون-رفض-مصر-للحبوب-الأوكرانية-مرتبطا-بزيارة-لافروف-1065680648.html
بيسكوف: رفض مصر للحبوب الأوكرانية لا يرتبط بزيارة لافروف
بيسكوف: رفض مصر للحبوب الأوكرانية لا يرتبط بزيارة لافروف
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن رفض مصر للحبوب الأوكرانية لا يرتبط بزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف لهذا البلد، فهذه مسألة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T09:56+0000
2022-07-28T10:19+0000
العالم
مصر
حبوب
دميتري بيسكوف
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وأوضح بيسكوف: "هذا ليس مرتبطا بزيارة لافروف، لدينا علاقات خاصة بنا مع مصر، ولدينا عقودنا الخاصة مع الجمهورية للإمدادات ذات الصلة التي تفي بها روسيا. أما بالنسبة لعلاقات مصر مع الدول الأخرى، فهذا أمر يتعلق بتلك الدول".وفي وقت سابق، وفي إطار الجولة الأفريقية، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية إن مصدري الحبوب الروس يؤكدون التزامهم باتفاقيات الإمدادات إلى القاهرة.ووفقا لـ "رويترز"، أنهت مصر عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا، والتي تم شراؤها في ديسمبر/كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن السلطات المصرية كانت قد اشترت في ديسمبر من العام الماضي حبوبا بسعر يتراوح بين 346 و360 دولارا للطن وبسبب الأوضاع في أوكرانيا، لم يتم تسليم الشحنة المحجوزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/خبيرة-مصر-قد-تصبح-مركزا-لنقل-الحبوب-الروسية-إلى-أفريقيا-والشرق-الأوسط-1063354801.html
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مصر-تلغي-آخر-عقود-شراء-القمح-من-أوكرانيا-1065669707.html
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العالم, مصر, حبوب, دميتري بيسكوف

بيسكوف: رفض مصر للحبوب الأوكرانية لا يرتبط بزيارة لافروف

09:56 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 28.07.2022)
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن رفض مصر للحبوب الأوكرانية لا يرتبط بزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف لهذا البلد، فهذه مسألة بين دولتين.
وأوضح بيسكوف: "هذا ليس مرتبطا بزيارة لافروف، لدينا علاقات خاصة بنا مع مصر، ولدينا عقودنا الخاصة مع الجمهورية للإمدادات ذات الصلة التي تفي بها روسيا. أما بالنسبة لعلاقات مصر مع الدول الأخرى، فهذا أمر يتعلق بتلك الدول".
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خبيرة: مصر قد تصبح مركزا لنقل الحبوب الروسية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
9 يونيو, 18:26 GMT
وفي وقت سابق، وفي إطار الجولة الأفريقية، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية إن مصدري الحبوب الروس يؤكدون التزامهم باتفاقيات الإمدادات إلى القاهرة.
ووفقا لـ "رويترز"، أنهت مصر عقود شراء 240 ألف طن قمح من أوكرانيا، والتي تم شراؤها في ديسمبر/كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن السلطات المصرية كانت قد اشترت في ديسمبر من العام الماضي حبوبا بسعر يتراوح بين 346 و360 دولارا للطن وبسبب الأوضاع في أوكرانيا، لم يتم تسليم الشحنة المحجوزة.
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مصر تلغي آخر عقود شراء القمح من أوكرانيا
05:12 GMT
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