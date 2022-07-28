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https://arabic.sputniknews.com/20220728/تراجع-إنتاج-السيارات-في-بريطانيا-بنسبة-19-1065679852.html
تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 19%
تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 19%
كشفت بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، اليوم الخميس، تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.2 في المئة على أساس... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T09:25+0000
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بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وفقا لبيانات الجمعية، زاد إنتاج السيارات للسوق المحلي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وصولا إلى 86368 سيارة، بينما انخفض عدد السيارات المصدرة إلى الخارج بنسبة 23.9 في المئة - إلى 316763 سيارة.في الوقت ذاته، قالت الجمعية إنه في يونيو/حزيران الماضي ارتفع حجم إنتاج السيارات في البلاد بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي - إلى 72946 سيارة جديدة. وكان المؤشر ينمو للشهر الثاني على التوالي.بالإضافة إلى ذلك، كان شهر يونيو هذا هو الأفضل منذ بداية تفشي الوباء، لكن الأرقام لا تزال دون مستوى عام 2019.
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تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 19%

09:25 GMT 28.07.2022
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احتجاجات واعتقالات في مظاهرات ضد القيود التي فرضتها السلطات البريطانية بسبب فيروس كورونا في لندن، إنجلترا 28-29 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Gustavo Valiente
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كشفت بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، اليوم الخميس، تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.2 في المئة على أساس سنوي - إلى 403.131 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009.
موسكو - سبوتنيك. وفقا لبيانات الجمعية، زاد إنتاج السيارات للسوق المحلي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وصولا إلى 86368 سيارة، بينما انخفض عدد السيارات المصدرة إلى الخارج بنسبة 23.9 في المئة - إلى 316763 سيارة.
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في الوقت ذاته، قالت الجمعية إنه في يونيو/حزيران الماضي ارتفع حجم إنتاج السيارات في البلاد بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي - إلى 72946 سيارة جديدة. وكان المؤشر ينمو للشهر الثاني على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، كان شهر يونيو هذا هو الأفضل منذ بداية تفشي الوباء، لكن الأرقام لا تزال دون مستوى عام 2019.
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