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تعديل وزاري في اليمن يشمل 4 حقائب بينها الدفاع
تعديل وزاري في اليمن يشمل 4 حقائب بينها الدفاع
أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً في الحكومة شمل 4 حقائب بينها وزارة الدفاع. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T19:58+0000
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وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "قراراً جمهورياً رقم 17 صدر بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق".وأضافت أن "القرار تضمن تعيين الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق".وذكرت الوكالة الرسمية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً رقم 20 بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي [وزير الدفاع المقال] مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن".ويعد التعديل هو الأول للحكومة منذ تشكيلها بمرسوم من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والمكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/لماذا-يتمسك-التحالف-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-وأنصار-الله-تضع-شروط-لقبولها-1065703297.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي

تعديل وزاري في اليمن يشمل 4 حقائب بينها الدفاع

19:58 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً في الحكومة شمل 4 حقائب بينها وزارة الدفاع.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "قراراً جمهورياً رقم 17 صدر بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق".

وأضافت أن "القرار تضمن تعيين الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق".

وذكرت الوكالة الرسمية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً رقم 20 بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي [وزير الدفاع المقال] مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن".

ويعد التعديل هو الأول للحكومة منذ تشكيلها بمرسوم من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والمكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.
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ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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