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https://arabic.sputniknews.com/20220728/تمساح-يلتهم-طائرة-بدون-طيار-كانت-تصوره-من-الهواء-فيديو--1065679537.html
تمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء... فيديو
تمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
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وكتب موقع "unofficialnetworks": "في 15 يوليو 2022 / في ريو جافايس، في البرازيل، ذهبت مجموعة من السكان رحلة صيد مصطحبين طائرة بدون طيار. لكن التمساح التهمها".وعلق بعض المغردين مازحين: "على الأقل نعلم أن التمساح سيكون إلى جانبنا في حرب الإنسان مقابل الروبوت الحتمية".وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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تمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء... فيديو

09:06 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 28.07.2022)
© Photo / pixabay/1987599حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه
حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Photo / pixabay/1987599
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمساح يلتهم طائرة بدون طيار كانت تصوره من الهواء.
وكتب موقع "unofficialnetworks": "في 15 يوليو 2022 / في ريو جافايس، في البرازيل، ذهبت مجموعة من السكان رحلة صيد مصطحبين طائرة بدون طيار. لكن التمساح التهمها".
وعلق بعض المغردين مازحين: "على الأقل نعلم أن التمساح سيكون إلى جانبنا في حرب الإنسان مقابل الروبوت الحتمية".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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