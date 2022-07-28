https://arabic.sputniknews.com/20220728/جعجع-يطالب-الحكومة-اللبنانية-بالموافقة-على-عرض-حزب-الله-باستقدام-الوقود-الإيراني-1065695488.html
جعجع يطالب الحكومة اللبنانية بالموافقة على عرض "حزب الله" باستقدام الوقود الإيراني
جعجع يطالب الحكومة اللبنانية بالموافقة على عرض "حزب الله" باستقدام الوقود الإيراني
تتابع الحلقة موافقة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على عرض الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، باستقدام الوقود الإيراني. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T14:13+0000
2022-07-28T14:13+0000
2022-07-28T14:13+0000
راديو
بانوراما
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جعجع يطالب الحكومة اللبنانية بالموافقة على عرض "حزب الله" باستقدام الوقود الإيراني
جعجع يطالب الحكومة اللبنانية بالموافقة على عرض "حزب الله" باستقدام الوقود الإيراني
وكان نصر الله، ورداً على طلب لزعيم التيار الوطني الحر بالمساعدة في جلب الوقود الإيراني إلى لبنان، قال: إن "ذلك يحتاج لموافقة الحكومة اللبنانية".ويعاكس موقف جعجع، ما كان صرح به العام الماضي، بأن الخطوة التي أعلن عنها آنذاك حزب الله باستقدام الوقود الإيراني ستعرض لبنان لكارثة حقيقية.الكاتب والمحلل السياسي، فؤاد خشيش، اعتبر في حديث معه عبر "بانوراما" أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
جعجع يطالب الحكومة اللبنانية بالموافقة على عرض "حزب الله" باستقدام الوقود الإيراني
تابعنا عبر
تتابع الحلقة موافقة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على عرض الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، باستقدام الوقود الإيراني.
وكان نصر الله، ورداً على طلب لزعيم التيار الوطني الحر بالمساعدة في جلب الوقود الإيراني إلى لبنان، قال: إن "ذلك يحتاج لموافقة الحكومة اللبنانية".
ويعاكس موقف جعجع، ما كان صرح به العام الماضي، بأن الخطوة التي أعلن عنها آنذاك حزب الله باستقدام الوقود الإيراني ستعرض لبنان لكارثة حقيقية.
الكاتب والمحلل السياسي، فؤاد خشيش، اعتبر في حديث معه عبر "بانوراما
" أن
"كلام جعجع يمكن فهمة من زاويتين متباينتين، أولهما رمي الكرة بملعب الحكومة اللبنانية، والثانية، القيام بخطوة نحو التقارب مع حزب الله، لا سيما على ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي يتطلب حلها توافقًا بين الفرقاء السياسيين".
التفاصيل في الملف الصوتي...