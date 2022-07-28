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https://arabic.sputniknews.com/20220728/حماس-تدعو-للحشد-والنفير-في-فجر-وجمعة-القدس-عربية-إسلامية-1065685998.html
"حماس" تدعو للحشد والنفير في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"
"حماس" تدعو للحشد والنفير في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"
دعت حركة "حماس" للمشاركة في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" غدا، حماية للمسجد الأقصى. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:20+0000
2022-07-28T11:20+0000
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ونقلت وكالة "سوا"، ظهر اليوم الخميس، عن بيان لحركة "حماس"، دعوتها إلى الحشد والمشاركة في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" غدا، بهدف حماية للمسجد الأقصى.وكانت دعوات مقدسية وفلسطينية قد انطلقت للمشاركة الواسعة والنفير الحاشد في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك يوم غدا الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2022.وشدد نشطاء على أهمية الحشد والنفير للمسجد الأقصى من أجل التصدي لمخططات السلطات الإسرائيلية والمستوطنين ومحاولاتهم المستمرة في تهويد المقدسات الإسلامية.وأشارت الدعوات المقدسية إلى أهمية المشاركة الواسعة من أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، حيث وجهت الدعوة إلى كل من يستطيع الوصول من أهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، بهدف توصيل رسائل للحكومة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم ومقدساتهم رغم الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحقهم.وتتزامن هذه الدعوات مع ما دعت إليه جماعات "الهيكل" اليهودية إلى تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من أغسطس/آب المقبل، بمناسبة ما يعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-فيديو-1065680766.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, المسجد الأقصى

"حماس" تدعو للحشد والنفير في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"

11:20 GMT 28.07.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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دعت حركة "حماس" للمشاركة في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" غدا، حماية للمسجد الأقصى.
ونقلت وكالة "سوا"، ظهر اليوم الخميس، عن بيان لحركة "حماس"، دعوتها إلى الحشد والمشاركة في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" غدا، بهدف حماية للمسجد الأقصى.
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
10:02 GMT
وكانت دعوات مقدسية وفلسطينية قد انطلقت للمشاركة الواسعة والنفير الحاشد في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك يوم غدا الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2022.
وشدد نشطاء على أهمية الحشد والنفير للمسجد الأقصى من أجل التصدي لمخططات السلطات الإسرائيلية والمستوطنين ومحاولاتهم المستمرة في تهويد المقدسات الإسلامية.
وأشارت الدعوات المقدسية إلى أهمية المشاركة الواسعة من أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، حيث وجهت الدعوة إلى كل من يستطيع الوصول من أهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، بهدف توصيل رسائل للحكومة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم ومقدساتهم رغم الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحقهم.
وتتزامن هذه الدعوات مع ما دعت إليه جماعات "الهيكل" اليهودية إلى تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من أغسطس/آب المقبل، بمناسبة ما يعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".
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