https://arabic.sputniknews.com/20220728/خبيرة-أمريكية-الولايات-المتحدة-يجب-أن-تستعد-لصد-الضربات-النووية-1065670151.html
خبيرة أمريكية: الولايات المتحدة يجب أن تستعد لصد الضربات النووية
خبيرة أمريكية: الولايات المتحدة يجب أن تستعد لصد الضربات النووية
حثت خبيرة أمريكية بلادها على القيام بالإجراءات المناسبة والاستعداد لصد الضربات النووية، وذلك تحسبا لتطور الوضع العالمي واندلاع حرب كبرى. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T06:13+0000
2022-07-28T06:13+0000
2022-07-28T06:13+0000
العالم
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وقالت الخبيرة، باتي جين جيلر، المحللة في مؤسسة "هيريتيج" إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديث استراتيجية الردع الخاصة بها لتكون قادرة على الرد في وقت واحد على الضربات النووية المحتملة من كل من روسيا والصين.وأضافت جيلر قائلة: "إذا كانت لدينا القدرة على تطبيق استراتيجيتنا ضد منافس واحد بالأسلحة النووية، فعندئذ نحتاج إلى تغييرها حتى نتمكن من القيام بذلك ضد اثنين في وقت واحد".وتابعت قائلة: "سنحتاج إلى صد الضربة والرد على روسيا وفي نفس الوقت الحفاظ على القدرة على ردع الصين". وشددت جيلر على أن الولايات المتحدة اليوم "ببساطة لا تستطيع تحمل ترف ردع عدو نووي واحد فقط".واعترفت جيلر بأن زيادة تكديس الولايات المتحدة للأسلحة النووية يمكن أن تثير رد فعل من موسكو وبكين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى "سباق تسلح" جديد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
خبيرة أمريكية: الولايات المتحدة يجب أن تستعد لصد الضربات النووية
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حثت خبيرة أمريكية بلادها على القيام بالإجراءات المناسبة والاستعداد لصد الضربات النووية، وذلك تحسبا لتطور الوضع العالمي واندلاع حرب كبرى.
وقالت الخبيرة
، باتي جين جيلر، المحللة في مؤسسة "هيريتيج" إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديث استراتيجية الردع الخاصة بها لتكون قادرة على الرد في وقت واحد على الضربات النووية المحتملة من كل من روسيا والصين.
وأضافت جيلر قائلة: "إذا كانت لدينا القدرة على تطبيق استراتيجيتنا ضد منافس واحد بالأسلحة النووية، فعندئذ نحتاج إلى تغييرها حتى نتمكن من القيام بذلك ضد اثنين في وقت واحد".
وتابعت قائلة: "سنحتاج إلى صد الضربة والرد على روسيا وفي نفس الوقت الحفاظ على القدرة على ردع الصين".
وشددت جيلر على أن الولايات المتحدة اليوم "ببساطة لا تستطيع تحمل ترف ردع عدو نووي واحد فقط".
واعترفت جيلر بأن زيادة تكديس الولايات المتحدة للأسلحة النووية يمكن أن تثير رد فعل من موسكو وبكين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى "سباق تسلح" جديد.