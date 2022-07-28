https://arabic.sputniknews.com/20220728/خبير-الرد-الروسي-على-إسرائيل-سيكون-في-سوريا-1065694679.html
خبير: الرد الروسي على إسرائيل سيكون في سوريا
خبير: الرد الروسي على إسرائيل سيكون في سوريا
نناقش في هذه الحلقة: وفد إسرائيلي في موسكو لحل قضية الوكالة اليهودية؛ ابن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس.. ماذا حمل في جعبته؟؛ متظاهرون يقتحمون المنطقة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T14:09+0000
2022-07-28T14:09+0000
2022-07-28T14:09+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065693950_19:0:1263:700_1920x0_80_0_0_8fe95b11b9746ca1b861e88ff72fc2ae.png
خبير: الرد الروسي على إسرائيل سيكون في سوريا
خبير: الرد الروسي على إسرائيل سيكون في سوريا
توترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل في الآونة الأخيرة، على خلفية قرار موسكو إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، إذ بحث وفد إسرائيلي زار موسكو، مع مسؤولين روس هذه القضية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية، حسن مرهج، لـ "بلا قيود":خبير: فرنسا تغازل ابن سلمان قبل الشتاءيجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في باريس، تشمل إمدادات الطاقة".وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الدكتور عماد الدين الحمرون، الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة باريس، والخبير بالعلاقات الدولية:خبير: على الإطار التنسيقي منع التوتر في العراقطالب الرئيس العراقي، برهم صالح، المتظاهرين المعترضين على ترشح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء بالتعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، بعد اقتحامهم مجلس النواب.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي، جاسم الغرابي، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065693950_174:0:1107:700_1920x0_80_0_0_bfdaaec6926eff91412086e4eba8bb5c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: الرد الروسي على إسرائيل سيكون في سوريا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: وفد إسرائيلي في موسكو لحل قضية الوكالة اليهودية؛ ابن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس.. ماذا حمل في جعبته؟؛ متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء في العراق.
توترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل في الآونة الأخيرة، على خلفية قرار موسكو إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، إذ بحث وفد إسرائيلي زار موسكو، مع مسؤولين روس هذه القضية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية، حسن مرهج، لـ "بلا قيود
":
"أعتقد أن الوفد سيفشل في إحراز أي تقدم بهذه القضية، وستحيلها موسكو إلى القضاء، وسيكون الرد الروسي قاسيا على التدخل الإسرائيلي في أوكرانيا، وإرسال جنوده لمحاربة الجيش الروسي هناك، حيث توجد قاعدة عسكرية إسرائيلية، الرد الروسي رأيناه من خلال استخدام الجيش السوري لمنظومة صواريخ أس 300 ضد الهجمات الإسرائيلية، وأتوقع قطع التنسيق بخصوص منع الاصطدام بين الجيشين الروسي والإسرائيلي في سوريا، عبر الخط الساخن بين قاعدة حميميم وتل أبيب، وهذا رد سياسي قوي جدا، لأن روسيا الجهة الوحيدة التي بإمكانها لعب دور الوسيط مع كل الأطراف بما في ذلك المقاومة".
خبير: فرنسا تغازل ابن سلمان قبل الشتاء
يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في باريس، تشمل إمدادات الطاقة".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال الدكتور عماد الدين الحمرون، الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة باريس، والخبير بالعلاقات الدولية:
"التحولات الكبرى التي تحدثت حاليا، زادت من أهمية المملكة كمصدر عملاق للطاقة، إضافة إلى ثقلها السياسي والاقتصادي والديني في العالم العربي، وفرنسا تعتبر السعودية أحد أهم حلفائها لأكثر من 3 عقود، وهذه الزيارة تهدف لمغازلة بن سلمان فيما يخص إمدادات الطاقة، خاصة وأن الشتاء الأوروبي البارد على الأبواب".
خبير: على الإطار التنسيقي منع التوتر في العراق
طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، المتظاهرين المعترضين على ترشح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء بالتعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، بعد اقتحامهم مجلس النواب.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي، جاسم الغرابي، لـ"بلا قيود
":
"على الإطار التنسيقي فعل أي شيء لتجنيب العراق المزيد من التوتر، والنظر في مطالب السيد مقتدى الصدر، الذي أصر على ألا تكون هناك وجوده قديمة في الحكومة الجديدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...