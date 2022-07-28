https://arabic.sputniknews.com/20220728/رئيسي-العدو-يرغب-في-شن-عمل-عسكري-على-إيران-لكنه-لا-يجرؤ-على-ذلك-1065680049.html

رئيسي: العدو يرغب في شن عمل عسكري على إيران لكنه لا يجرؤ على ذلك

رئيسي: العدو يرغب في شن عمل عسكري على إيران لكنه لا يجرؤ على ذلك

كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "العدو يرغب في شن عمل عسكري على إيران"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يجرؤ على ذلك. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T09:29+0000

2022-07-28T09:29+0000

2022-07-28T09:29+0000

أخبار إيران

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وقال رئيسي، في كلمة أمام أهالي مدينة " كبودراهنك" غربي البلاد، إن "القوات الإيرانية ترصد أي مصدر للتهديد وستجعل العدو يندم على أي اعتداء"، مضيفا أن "وجود القوات المسلحة الإيرانية في المياه الإقليمية والدولية عامل أمن وقوة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأعلن أن "القوات العسكرية الإيرانية تمكنت من التحايل على العقوبات وتحييد تأثيرها بالكامل"، مؤكدا أن "إيران حققت أكبر تقدم في الصناعات النووية والعسكرية رغم العقوبات".ولفت رئيسي إلى أنه "لا توجد عقوبات ولا تهديدات ستكون مانعا أمامنا"، مشيراً إلى أن "إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض بأنهم فشلوا في ضغوطهم القصوى على إيران يعني أن الشعب الإيراني حقق انتصارا كبيرا ويعني انتصار مسار المقاومة والصبر وهزيمة أعداء الثورة".وأعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي، في وقت سابق، اليوم، القبض على زعیم وعناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني "الموساد".كما أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، "تنفيذ عدة عمليات ناجحة لإحباط مؤامرات الكيان الصهيوني ضد البلاد خلال الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أن ذلك "يؤشر على اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال ضمان الأمن".وأشار وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، خلال لقائه جمعا من مديري الشؤون القانونية بوزارة الأمن، إلى "المؤامرات التي يحيكها الأعداء خاصة الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية لاستهداف أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وقدم "تقريرا عن الإنجازات اللافتة التي حققتها وزارة الأمن الإيرانية في إجهاض وتحييد هذه المؤامرات"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الاستخبارات الإيرانية أعلنت، السبت الماضي، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/الأمن-الإيراني-يفكك-خلية-تجسس-مكونة-من-5-أفراد-تابعة-للموساد-الإسرائيلي-1065678952.html

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