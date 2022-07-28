https://arabic.sputniknews.com/20220728/رئيس-الوزراء-المجري-انتصار-أوكرانيا-على-روسيا-أمر-مستحيل-1065710728.html

رئيس الوزراء المجري: انتصار أوكرانيا على روسيا "أمر مستحيل"

رئيس الوزراء المجري: انتصار أوكرانيا على روسيا "أمر مستحيل"

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس، إنه على رغم استراتيجية الناتو تجاه أوكرانيا ودعمها، فإنها لا تستطيع هزيمة روسيا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T19:02+0000

2022-07-28T19:02+0000

2022-07-28T19:02+0000

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وأشار أوربان إلى أن استراتيجية دول الناتو لدعم كييف بالأسلحة والتدريب العسكري أظهرت عدم النجاح حتى الآن"، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".وأضاف أوربان "لن يكون هناك سلام بدون تغيير في الاستراتيجية"، محذرا من أنه إذا استمر الصراع في أوكرانيا ، فسوف ينجر الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى وضع عسكري.يذكر أن رئيس الوزراء المجري قال في 23 يوليو الجاري، إن العقوبات المناهضة لروسيا لم تهز موسكو، وخسرت أوروبا أربع حكومات وهي في أزمة اقتصادية وسياسية.وأوضح أوربان متحدثا في مدينة بايلي توسند الرومانية: "استراتيجية الغرب مثل سيارة بإطارات تالفة... العقوبات لم تهز موسكو. أوروبا في ورطة اقتصادية وسياسية، أصبحت أربع حكومات ضحية في بريطانيا وبلغاريا وإيطاليا وإستونيا... سيواجه الناس ارتفاعًا حادًا في الأسعار ... ومعظم دول العالم أيضًا لم تدعمنا - الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا - الجميع يقفون جانبا بعيدا عن هذا الصراع، إنهم منشغلون بأعمالهم.ويعتقد رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة لمفاوضات السلام فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ولم تنجح العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى تحقيق السلام.وأشار أوربان إلى أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن ينهي الهيمنة الغربية، وأن نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب سيطرق الباب.واعتبرت دول الاتحاد الأوروبي استعداد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لاتخاذ الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا خيانة، حسبما كتب ويليام ناتراس في مقال لمجلة "سبكتاتور".

https://arabic.sputniknews.com/20220723/المجر-العقوبات-لم-تهز-موسكو-وأوروبا-خسرت-أربع-حكومات-1065458185.html

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