عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/رئيس-الوزراء-المجري-انتصار-أوكرانيا-على-روسيا-أمر-مستحيل-1065710728.html
رئيس الوزراء المجري: انتصار أوكرانيا على روسيا "أمر مستحيل"
رئيس الوزراء المجري: انتصار أوكرانيا على روسيا "أمر مستحيل"
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس، إنه على رغم استراتيجية الناتو تجاه أوكرانيا ودعمها، فإنها لا تستطيع هزيمة روسيا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T19:02+0000
2022-07-28T19:02+0000
العالم
المجر
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وأشار أوربان إلى أن استراتيجية دول الناتو لدعم كييف بالأسلحة والتدريب العسكري أظهرت عدم النجاح حتى الآن"، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".وأضاف أوربان "لن يكون هناك سلام بدون تغيير في الاستراتيجية"، محذرا من أنه إذا استمر الصراع في أوكرانيا ، فسوف ينجر الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى وضع عسكري.يذكر أن رئيس الوزراء المجري قال في 23 يوليو الجاري، إن العقوبات المناهضة لروسيا لم تهز موسكو، وخسرت أوروبا أربع حكومات وهي في أزمة اقتصادية وسياسية.وأوضح أوربان متحدثا في مدينة بايلي توسند الرومانية: "استراتيجية الغرب مثل سيارة بإطارات تالفة... العقوبات لم تهز موسكو. أوروبا في ورطة اقتصادية وسياسية، أصبحت أربع حكومات ضحية في بريطانيا وبلغاريا وإيطاليا وإستونيا... سيواجه الناس ارتفاعًا حادًا في الأسعار ... ومعظم دول العالم أيضًا لم تدعمنا - الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا - الجميع يقفون جانبا بعيدا عن هذا الصراع، إنهم منشغلون بأعمالهم.ويعتقد رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة لمفاوضات السلام فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ولم تنجح العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى تحقيق السلام.وأشار أوربان إلى أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن ينهي الهيمنة الغربية، وأن نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب سيطرق الباب.واعتبرت دول الاتحاد الأوروبي استعداد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لاتخاذ الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا خيانة، حسبما كتب ويليام ناتراس في مقال لمجلة "سبكتاتور".
https://arabic.sputniknews.com/20220723/المجر-العقوبات-لم-تهز-موسكو-وأوروبا-خسرت-أربع-حكومات-1065458185.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8564a65c954548d4e7870305cfcf6f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, المجر, روسيا

رئيس الوزراء المجري: انتصار أوكرانيا على روسيا "أمر مستحيل"

19:02 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس، إنه على رغم استراتيجية الناتو تجاه أوكرانيا ودعمها، فإنها لا تستطيع هزيمة روسيا.
وأشار أوربان إلى أن استراتيجية دول الناتو لدعم كييف بالأسلحة والتدريب العسكري أظهرت عدم النجاح حتى الآن"، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
وأضاف أوربان "لن يكون هناك سلام بدون تغيير في الاستراتيجية"، محذرا من أنه إذا استمر الصراع في أوكرانيا ، فسوف ينجر الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى وضع عسكري.
يذكر أن رئيس الوزراء المجري قال في 23 يوليو الجاري، إن العقوبات المناهضة لروسيا لم تهز موسكو، وخسرت أوروبا أربع حكومات وهي في أزمة اقتصادية وسياسية.
وأوضح أوربان متحدثا في مدينة بايلي توسند الرومانية: "استراتيجية الغرب مثل سيارة بإطارات تالفة... العقوبات لم تهز موسكو. أوروبا في ورطة اقتصادية وسياسية، أصبحت أربع حكومات ضحية في بريطانيا وبلغاريا وإيطاليا وإستونيا... سيواجه الناس ارتفاعًا حادًا في الأسعار ... ومعظم دول العالم أيضًا لم تدعمنا - الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا - الجميع يقفون جانبا بعيدا عن هذا الصراع، إنهم منشغلون بأعمالهم.
ويعتقد رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة لمفاوضات السلام فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ولم تنجح العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى تحقيق السلام.
وأشار أوربان إلى أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن ينهي الهيمنة الغربية، وأن نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب سيطرق الباب.
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
المجر: العقوبات لم تهز موسكو وأوروبا خسرت أربع حكومات
23 يوليو, 10:09 GMT
واعتبرت دول الاتحاد الأوروبي استعداد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لاتخاذ الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا خيانة، حسبما كتب ويليام ناتراس في مقال لمجلة "سبكتاتور".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала