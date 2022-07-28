https://arabic.sputniknews.com/20220728/روسيا-تعتزم-مواصلة-الوفاء-بالتزاماتها-بموجب-عقود-التصدير-الزراعية-1065673940.html
روسيا تعتزم مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية
روسيا تعتزم مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية
أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن موسكو تعتزم الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية بحسن نية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:43+0000
2022-07-28T07:43+0000
2022-07-28T07:43+0000
العالم
روسيا
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وقالت السفارة في بيان: "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في السوق الزراعية الدولية. نعتزم الاستمرار في الوفاء بحسن نية بجميع التزاماتنا بموجب عقود التصدير الزراعية".كما حثت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة في بيانها واشنطن على اتخاذ خطوات لضمان استبعاد إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من العقوبات.وقالت السفارة بهذا الصدد: "لقد لفتنا الانتباه إلى الاتهامات التي وجهها عضوا الكونغرس، غريغوري ميكس ومايكل ماكول ضد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في نشر معلومات مضللة خلال جولته في أفريقيا حول براءة بلدنا من أزمة الغذاء نحث السلطات الأمريكية على عدم إلقاء اللوم على الآخرين واتخاذ خطوات ملموسة لضمان استبعاد إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من القيود والعقوبات المباشرة وغير المباشرة".كما وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، الاتهامات الموجة ضد موسكو حول تورطها في أزمة الغذاء، بأنها دليل على يأس واشنطن.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
روسيا تعتزم مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية
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أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن موسكو تعتزم الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية بحسن نية.
وقالت السفارة في بيان: "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في السوق الزراعية الدولية. نعتزم الاستمرار في الوفاء بحسن نية بجميع التزاماتنا بموجب عقود التصدير الزراعية".
كما حثت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة في بيانها واشنطن على اتخاذ خطوات لضمان استبعاد إمدادات الغذاء والأسمدة
الروسية من العقوبات.
وقالت السفارة بهذا الصدد: "لقد لفتنا الانتباه إلى الاتهامات التي وجهها عضوا الكونغرس، غريغوري ميكس ومايكل ماكول ضد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في نشر معلومات مضللة خلال جولته في أفريقيا حول براءة بلدنا من أزمة الغذاء نحث السلطات الأمريكية على عدم إلقاء اللوم على الآخرين واتخاذ خطوات ملموسة لضمان استبعاد إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من القيود والعقوبات المباشرة وغير المباشرة".
كما وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، الاتهامات الموجة ضد موسكو حول تورطها في أزمة الغذاء، بأنها دليل على يأس واشنطن.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية في أوكرانيا.