عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-الجيش-لتجهيز-قوات-الردع-النووي-مستعدون-لأي-صدام-عسكري-مع-واشنطن-1065668868.html
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتجهيز قوات الردع النووي: مستعدون لأي صدام عسكري مع واشنطن
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتجهيز قوات الردع النووي: مستعدون لأي صدام عسكري مع واشنطن
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T00:05+0000
2022-07-28T00:39+0000
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297021_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_22908f87cc76e88405227cae5d27371a.jpg
وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.جاءت تصريحات كيم خلال فعالية يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.واتخذت حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون موقفا متشددا بشأن استفزازات كوريا الشمالية بخطط التعزيز العسكري، بما في ذلك بناء منصة ضربة وقائية.ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/زعيم-كوريا-الشمالية-سنبيد-جيش-كوريا-الجنوبية-إذا-قاموا-بأي-محاولة-خطيرة--1065668721.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297021_211:0:2878:2000_1920x0_80_0_0_48b419446984867e9b6e75d901daacb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتجهيز قوات الردع النووي: مستعدون لأي صدام عسكري مع واشنطن

00:05 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 00:39 GMT 28.07.2022)
© AFP 2022 / -زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
زعيم كوريا الشمالية: سنبيد جيش كوريا الجنوبية إذا قاموا بأي "محاولة خطيرة"
أمس, 23:46 GMT
جاءت تصريحات كيم خلال فعالية يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.
واتخذت حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون موقفا متشددا بشأن استفزازات كوريا الشمالية بخطط التعزيز العسكري، بما في ذلك بناء منصة ضربة وقائية.
ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала