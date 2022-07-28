https://arabic.sputniknews.com/20220728/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-الجيش-لتجهيز-قوات-الردع-النووي-مستعدون-لأي-صدام-عسكري-مع-واشنطن-1065668868.html
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتجهيز قوات الردع النووي: مستعدون لأي صدام عسكري مع واشنطن
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتجهيز قوات الردع النووي: مستعدون لأي صدام عسكري مع واشنطن
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T00:05+0000
2022-07-28T00:05+0000
2022-07-28T00:39+0000
كوريا الشمالية
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وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.جاءت تصريحات كيم خلال فعالية يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.واتخذت حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون موقفا متشددا بشأن استفزازات كوريا الشمالية بخطط التعزيز العسكري، بما في ذلك بناء منصة ضربة وقائية.ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/زعيم-كوريا-الشمالية-سنبيد-جيش-كوريا-الجنوبية-إذا-قاموا-بأي-محاولة-خطيرة--1065668721.html
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كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتجهيز قوات الردع النووي: مستعدون لأي صدام عسكري مع واشنطن
00:05 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 00:39 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات كيم خلال فعالية يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.
واتخذت حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون موقفا متشددا بشأن استفزازات كوريا الشمالية بخطط التعزيز العسكري، بما في ذلك بناء منصة ضربة وقائية.
ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ
الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.