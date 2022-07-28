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https://arabic.sputniknews.com/20220728/زلزال-بقوة-54-درجة-يضرب-جزر-ايزو-اليابانية-1065715969.html
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر "ايزو" اليابانية
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر "ايزو" اليابانية
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت شدته 5.4 درجة وقع قبالة جزر ايزو اليابانية مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T23:40+0000
2022-07-28T23:40+0000
بحر اليابان
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، أو حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال.وتقع اليابان ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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بحر اليابان

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر "ايزو" اليابانية

23:40 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت شدته 5.4 درجة وقع قبالة جزر ايزو اليابانية مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، أو حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال.
وتقع اليابان ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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