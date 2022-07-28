https://arabic.sputniknews.com/20220728/زلزال-بقوة-54-درجة-يضرب-جزر-ايزو-اليابانية-1065715969.html
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر "ايزو" اليابانية
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر "ايزو" اليابانية
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت شدته 5.4 درجة وقع قبالة جزر ايزو اليابانية مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T23:40+0000
2022-07-28T23:40+0000
2022-07-28T23:40+0000
بحر اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005559_0:790:2047:1941_1920x0_80_0_0_217e304f30a3d32edf55fd66d36d6d60.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، أو حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال.وتقع اليابان ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
بحر اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060005559_0:598:2047:2133_1920x0_80_0_0_78a889108cee8e98619a4e578653d6ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بحر اليابان
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر "ايزو" اليابانية
تابعنا عبر
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت شدته 5.4 درجة وقع قبالة جزر ايزو اليابانية مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر بشرية أو مادية، أو حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال.
وتقع اليابان ضمن "حلقة النار
" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.