زوجة زعيم كوريا الشمالية تبكي خلال مناسبة وطنية... فيديو
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونع أون، وزوجته، ري سول-جو، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونع أون، وزوجته، ري سول-جو، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / STR
بكت السيدة الأولى في كوريا الشمالية، ري سول جو، إلى جانب زوجها، كيم جونغ أون، أثناء غنائها للنشيد الوطني للبلاد.
وجاء بكاء زوجة زعيم كوريا الشمالية خلال الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953، والذي أقيم في 27 يوليو/ تموز الجاري.
وتم بث لقطات بكاء زوجة كين جونغ أون، أمس الخميس من "KRT" التي تديرها بيونغ يانغ.
Primeira-dama da Coreia do Norte chora durante apresentação do hino nacional— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) July 28, 2022
Pyongyang celebrou o 69º aniversário do armistício da Guerra da Coreia em 27 de julho. No vídeo, a primeira-dama Ri Sol-ju, aparece emocionada ao lado do marido e líder norte-coreano, Kim Jong-un. pic.twitter.com/CJTx0mZJCs
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الخميس، خلال الحدث الوطني، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.
كما حذر في خطاب له من أن حكومة كوريا الجنوبية برئاسة، يون سوك يول، وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة".
وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم يستطيعون تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي استنادا إلى وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فإنهم مخطئون".
ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.