عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/زوجة-زعيم-كوريا-الشمالية-تبكي-خلال-مناسبة-وطنية-فيديو-1065702655.html
زوجة زعيم كوريا الشمالية تبكي خلال مناسبة وطنية... فيديو
زوجة زعيم كوريا الشمالية تبكي خلال مناسبة وطنية... فيديو
بكت السيدة الأولى في كوريا الشمالية، ري سول جو، إلى جانب زوجها، كيم جونغ أون، أثناء غنائها ‏للنشيد الوطني للبلاد.‏ 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T15:24+0000
2022-07-28T15:24+0000
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065702240_0:39:2501:1445_1920x0_80_0_0_1618e6817635f190f22fb9cc5fb49e9c.jpg
وجاء بكاء زوجة زعيم كوريا الشمالية خلال الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953، والذي أقيم في 27 يوليو/ تموز الجاري.وتم بث لقطات بكاء زوجة كين جونغ أون، أمس الخميس من "KRT" التي تديرها بيونغ يانغ.وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الخميس، خلال الحدث الوطني، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.كما حذر في خطاب له من أن حكومة كوريا الجنوبية برئاسة، يون سوك يول، وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة".وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم يستطيعون تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي استنادا إلى وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فإنهم مخطئون".ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065702240_0:0:2219:1664_1920x0_80_0_0_2417c2bcc20ce72d8f5ed480abd1c953.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, العالم

زوجة زعيم كوريا الشمالية تبكي خلال مناسبة وطنية... فيديو

15:24 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونع أون، وزوجته، ري سول-جو، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونع أون، وزوجته، ري سول-جو، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونع أون، وزوجته، ري سول-جو، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
بكت السيدة الأولى في كوريا الشمالية، ري سول جو، إلى جانب زوجها، كيم جونغ أون، أثناء غنائها ‏للنشيد الوطني للبلاد.‏
وجاء بكاء زوجة زعيم كوريا الشمالية خلال الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953، والذي أقيم في 27 يوليو/ تموز الجاري.
وتم بث لقطات بكاء زوجة كين جونغ أون، أمس الخميس من "KRT" التي تديرها بيونغ يانغ.
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الخميس، خلال الحدث الوطني، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كيم في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) أن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.
كما حذر في خطاب له من أن حكومة كوريا الجنوبية برئاسة، يون سوك يول، وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة".
وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم يستطيعون تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي استنادا إلى وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فإنهم مخطئون".
ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала