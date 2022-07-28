https://arabic.sputniknews.com/20220728/زيارة-بيلوسي-المؤجلة-إلى-تايوان-بكين-تتوعد-وواشنطن-منقسمة-على-نفسها-1065700685.html

زيارة بيلوسي المؤجلة إلى تايوان... بكين تتوعد وواشنطن منقسمة على نفسها

زيارة بيلوسي المؤجلة إلى تايوان... بكين تتوعد وواشنطن منقسمة على نفسها

توعدت الصين أمريكا في حال إجراء رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زيارة إلى تايوان، فيما عبّر مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون عن قلقهم من الزيارة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:58+0000

2022-07-28T14:58+0000

2022-07-28T14:58+0000

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28~7 Bewdouh زيارة بيلوسي المؤجلة إلى تايوان... بكين تتوعد وواشنطن منقسمة على نفسها

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزء من أراضيها متوعدة بضمّها بالقوة إذا لزم الأمر. وقالت الصين إنها مستعدة لإشعال حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.يذكر أن هذه الزيارة لتايوان التي تترأس خلالها بيلوسي وفدا برلمانيا أمريكيا في أغسطس/ اب المقبل، هي زيارة مؤجلة كانت قد ألغيت في أبريل بسبب "كوفيد 19".وأرسلت الصين طائرات حربية إلى منطقة الدفاع الجوي التي أعلنتها تايوان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وهو عمل لا ينتهك أي قانون دولي، ولكنه عادة ما يؤدي إلى اتخاذ تايوان إجراءات دفاعية احترازية، بما في ذلك في بعض الأحيان الدفع بطائراتها المقاتلة.وقالت الخارجية الصينية إن من شأن زيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان أن تمس بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب ذلك.في المقابل، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الجيش سيضمن سلامة رئيسة مجلس النواب إذا قررت المضي قدما في خططها للقيام برحلة رفيعة المستوى لتايوان.من جانبه قال عاطف الغمري، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن توقيت الزيارة يثير عددا من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول عقلانية الخطوة وسلامتها من الناحية السياسية، فأمريكا مشغولة بأمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتوابعها الاقتصادية التي أثرت على المواطن الأمريكي نفسه، فكيف تتورط في جبهة أخرى وهي الجبهة الصينية؟.وأضاف الغمري أن هناك انقسامًا في داخل الحزب الديمقراطي حول هذه الزيارة، فهناك جبهة تؤيدها وجبهة أخرى ترفضها، لافتا إلى أن البنتاغون أيضا لديه تحفظات على هذه الزيارة، مما يؤيد ما أشرنا إليه من أنها زيارة "غير عقلانية".وأضافت حلمي أن الرد الصيني على الزيارة يمكن أن يتمثل في التصريحات أو العقوبات، أما على الأرض فمن الممكن أن تكرر الصين ما فعلته مع زيارة وزير الصحة الأمريكي إلى تايوان، حيث قامت الطائرات الصينية بالتحليق فوق منطقة الدفاع التايوانية.

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