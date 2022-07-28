https://arabic.sputniknews.com/20220728/سقوط-قذيفة-مدفع-قرب-القاعدة-العسكرية-التركية-شمال-دهوك-يتسبب-في-اندلاع-حرائق-1065686719.html

سقوط قذيفة مدفع قرب القاعدة العسكرية التركية شمال دهوك يتسبب في اندلاع حرائق

سقوط قذيفة مدفع قرب القاعدة العسكرية التركية شمال دهوك يتسبب في اندلاع حرائق

أفادت وسائل إعلامية في العراق اليوم الخميس، بوقوع قذيفة مدفع بالقرب من القاعدة العسكرية التركية في ناحية بامرني شمال دهوك. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T11:23+0000

2022-07-28T11:23+0000

2022-07-28T11:23+0000

العالم

العراق

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ووفقا لموقع "شفق نيوز"، فقد أشار مصدر أمني في دهوك إلى أن سقوط القذيفة تسبب في اندلاع حريق بأراض زراعية وبالحشائش، مؤكدا أن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق .وفي 20 يوليو/تموز الجاري، كان قد قتل 8 أشخاص وأصيب 23 آخرون، إثر هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مدينة دهوك شمالي البلاد.وكان مصدر أمني عراقي قد قال: "إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا في وقت مبكر صباح (يوم الأربعاء) بأسلحة قناصة وأسلحة متوسطة نقاطا تابعة للفرقة الخامسة لواء 17 الفوج الرابع شرطة اتحادية في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.

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