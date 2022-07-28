https://arabic.sputniknews.com/20220728/سوريا-وبيلاروسيا-تحضران-لمعسكر-للأطفال-السوريين-في-بيلاروسيا-1065670691.html
سوريا وبيلاروسيا تحضران لمعسكر للأطفال السوريين في بيلاروسيا
سوريا وبيلاروسيا تحضران لمعسكر للأطفال السوريين في بيلاروسيا
بحث السفير السوري لدى بيلاروسيا، محمد العمراني، مع مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال ناديجدا غينادافينا، التحضيرات والاستعدادات الجارية للمعسكر الذي ستتم... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T06:50+0000
2022-07-28T06:50+0000
2022-07-28T06:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأكد العمراني خلال اللقاء "شكر وتقدير الجانب السوري للمبادرة البيلاروسية الإنسانية ولكل الجهود التي بذلت وتبذل من الجهات البيلاروسية المعنية لإنجاح المعسكرات الترفيهية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأشار إلى الأمل في استمرار هذه المعسكرات التي تعكس علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين مؤكداً استعداد الجانب السوري لاتخاذ كل التحضيرات والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المعسكر لهذا العام لدوره في النماء المعرفي والثقافي، بحسب الوكالة.وأكدت غيناديفنا أن بيلاروس ترغب بالاستمرار في استقبال الأطفال السوريين في هذه المعسكرات وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام للأطفال السوريين معربة عن تقديرها لعلاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسوريا والتي تشكل هذه المعسكرات أحد أوجهها.وأوضحت غيناديفنا أن عدد الأطفال السوريين الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 بلغ أكثر من 1000 طفل من مجموعات وفئات مختلفة مبدية إعجابها بالطاقة الموجودة لديهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تكشف-عن-توقيع-30-اتفاقية-تعاون-مع-سوريا-1062177501.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم
سوريا وبيلاروسيا تحضران لمعسكر للأطفال السوريين في بيلاروسيا
06:50 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
بحث السفير السوري لدى بيلاروسيا، محمد العمراني، مع مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال ناديجدا غينادافينا، التحضيرات والاستعدادات الجارية للمعسكر الذي ستتم إقامته في المخيم في أغسطس/آب المقبل لأكثر من 80 طفلاً من أبناء وبنات الشهداء وغيرهم أنه من الأطفال السوريين.
وأكد العمراني خلال اللقاء "شكر وتقدير الجانب السوري للمبادرة البيلاروسية الإنسانية ولكل الجهود التي بذلت وتبذل من الجهات البيلاروسية المعنية لإنجاح المعسكرات الترفيهية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"
.
وأشار إلى الأمل في استمرار هذه المعسكرات التي تعكس علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين مؤكداً استعداد الجانب السوري لاتخاذ كل التحضيرات والإجراءات اللازمة من أجل إنجاح المعسكر لهذا العام لدوره في النماء المعرفي والثقافي، بحسب الوكالة.
وأكدت غيناديفنا أن بيلاروس ترغب بالاستمرار في استقبال الأطفال السوريين في هذه المعسكرات وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام للأطفال السوريين معربة عن تقديرها لعلاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسوريا والتي تشكل هذه المعسكرات أحد أوجهها.
وأوضحت غيناديفنا أن عدد الأطفال السوريين الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 بلغ أكثر من 1000 طفل من مجموعات وفئات مختلفة مبدية إعجابها بالطاقة الموجودة لديهم.