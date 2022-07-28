https://arabic.sputniknews.com/20220728/شركة-إماراتية-تعلن-استحواذها-على-50-من-أنشطة-شركة-توتال-إنرجيز-في-مصر-1065705479.html

شركة إماراتية تعلن استحواذها على 50% من أنشطة شركة "توتال إنرجيز" في مصر

شركة إماراتية تعلن استحواذها على 50% من أنشطة شركة "توتال إنرجيز" في مصر

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع التابعة لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، أنها ستستحوذ على 50% من أنشطة "توتال إنرجيز مصر". 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T16:42+0000

2022-07-28T16:42+0000

2022-07-28T16:42+0000

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وقالت الشركة الإماراتية في بيان، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة "توتال إنرجيز" للاستحواذ على 50% من حصتها في مصر.وأوضح أن الاستحواذ يتضمن تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لأدنوك، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة في المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزز حضور أدنوك في السوق المصري لتوزيع الوقود بالتجزئة والذي يشهد نموا سريعا.وأشار البيان إلى أنه من المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.وتأسست شركة "توتال إنرجيز مصر" في عام 1998، وتُعد واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر ولديها العلامة التجارية لمحطات وقود "توتال" تضم 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجر للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.وأدنوك للتوزيع الإماراتية التابعة لمجموعة أدنوك تعمل في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، كما تدير 464 محطة خدمة، و350 متجر تجزئة، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع أنحاء الإمارات.

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