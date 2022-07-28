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https://arabic.sputniknews.com/20220728/صحيفة-جولة-لافروف-الأفريقية-تجبر-أوروبا-على-تكثيف-الدعم-والاتصالات-مع-إثيوبيا-1065709300.html
صحيفة: جولة لافروف الأفريقية تجبر أوروبا على تكثيف الدعم والاتصالات مع إثيوبيا
صحيفة: جولة لافروف الأفريقية تجبر أوروبا على تكثيف الدعم والاتصالات مع إثيوبيا
أفادت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الخميس، بأن تكثيف اتصالات روسيا مع الدول الأفريقية، وخاصة إثيوبيا، يجبر أوروبا على زيادة الدعم المالي لحكومة أديس أبابا ومراجعة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T18:33+0000
2022-07-28T18:33+0000
روسيا
أخبار إثيوبيا
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موسكو- سبوتنيك. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، جولة أفريقية لمدة خمسة أيام، زار خلالها مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو لبحث التعاون والقضايا الإقليمية وأزمة الغذاء العالمية والتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية منتصف عام 2023.وقالت الصحيفة إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بعد اتصالات روسية مع دول أفريقية، أصبحوا قلقين بشأن وتيرة استئناف علاقاتهم مع إثيوبيا، وإن دولا مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا تحاول تخصيص المزيد من الأموال للبلد الأفريقي، على الرغم من اتهامات الدول الغربية بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لأديس أبابا، بما في ذلك في تيغراي.وقال وليام دافيسون كبير محللي شؤون إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية للصحيفة إن "هناك مخاوف من أن تستغل روسيا العلاقات المتدهورة بين أديس أبابا وشركائها الغربيين".أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها سترسل أكثر من 488 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى إثيوبيا للمساعدة في آثار الجفاف الشديد. وتزامن الإعلان عن حزمة المساعدات الإنسانية الجديدة مع زيارة وزير الخارجية الروسي للعاصمة أديس أبابا.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/برلمانيون-مصريون-يتحدثون-عن-دلالات-زيارة-لافروف-إلى-القاهرة-1065507918.html
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روسيا, أخبار إثيوبيا

صحيفة: جولة لافروف الأفريقية تجبر أوروبا على تكثيف الدعم والاتصالات مع إثيوبيا

18:33 GMT 28.07.2022
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
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أفادت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الخميس، بأن تكثيف اتصالات روسيا مع الدول الأفريقية، وخاصة إثيوبيا، يجبر أوروبا على زيادة الدعم المالي لحكومة أديس أبابا ومراجعة العلاقات مع البلاد.
موسكو- سبوتنيك. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، جولة أفريقية لمدة خمسة أيام، زار خلالها مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو لبحث التعاون والقضايا الإقليمية وأزمة الغذاء العالمية والتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية منتصف عام 2023.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بعد اتصالات روسية مع دول أفريقية، أصبحوا قلقين بشأن وتيرة استئناف علاقاتهم مع إثيوبيا، وإن دولا مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا تحاول تخصيص المزيد من الأموال للبلد الأفريقي، على الرغم من اتهامات الدول الغربية بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لأديس أبابا، بما في ذلك في تيغراي.
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وقال وليام دافيسون كبير محللي شؤون إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية للصحيفة إن "هناك مخاوف من أن تستغل روسيا العلاقات المتدهورة بين أديس أبابا وشركائها الغربيين".
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها سترسل أكثر من 488 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى إثيوبيا للمساعدة في آثار الجفاف الشديد. وتزامن الإعلان عن حزمة المساعدات الإنسانية الجديدة مع زيارة وزير الخارجية الروسي للعاصمة أديس أبابا.
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