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https://arabic.sputniknews.com/20220728/صدفة-تقود-الأطباء-إلى-علاج-محتمل-لمرض-نقص-المناعة-الإيدز-1065707051.html
صدفة تقود الأطباء إلى علاج محتمل لمرض نقص المناعة "الإيدز"
صدفة تقود الأطباء إلى علاج محتمل لمرض نقص المناعة "الإيدز"
كشف أطباء في مؤتمر الإيدز 2022 الذي عقد في مونتريال بكندا، أن رجلا كان يعيش بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) منذ الثمانينيات، قد شفي ليكون رابع حالة شفاء... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T17:22+0000
2022-07-28T17:22+0000
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وحسب شبكة "BBC"، لم يتناول المريض أدوية لعلاج الإيدز بعد أن أصيب بسرطان الدم "اللوكيميا" وهو في سن الـ 63.ووفقا للأطباء، يدخل الفيروس إلى خلايا الدم البيضاء باستخدام مدخل مجهري بواسطة بروتين يسمى CCR5.ولكن بعض الأشخاص، ومن بينهم المتبرع، لديهم تحورات في بروتين CCR5 تغلق الباب وتبقي فيروس االإيدز بعيدا.وتقول دكتورة جانا ديكتر، طبيبة الأمراض المناعية، "كنا في غاية الابتهاج لإخباره بأن جسده لم يعد به فيروس نقص المناعة المكتسبة وأنه لم يعد في حاجة لأدوية مضادة للفيروس".وتعليقا على النتائج، قالت البروفيسورة شارون لوين، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للإيدز: "لا يزال العلاج هو الهدف المنشود لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية".وأضافت أنه كانت هناك "بعض حالات الشفاء الفردية سابقاً قدمت أملا مستمرا للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومصدر إلهام للمجتمع العلمي".وبدوره، قال المريض إن "سعادته لا توصف" لاختفاء الفيروس من جسده.ويعرف الرجل بمريض "مدينة الأمل" نسبة إلى اسم المستشفى التي كان يعالج فيها في دوارتي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إنجاز-علمي-ينقذ-الملايين-علماء-يعلنون-شفاء-أول-امرأة-من-الإيدز-1058678018.html
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منوعات, مجتمع

صدفة تقود الأطباء إلى علاج محتمل لمرض نقص المناعة "الإيدز"

17:22 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Sergey Venyavskyمختبر متخصص في علاج الإيدز والفيروسات الأخرى
مختبر متخصص في علاج الإيدز والفيروسات الأخرى - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Sergey Venyavsky
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كشف أطباء في مؤتمر الإيدز 2022 الذي عقد في مونتريال بكندا، أن رجلا كان يعيش بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) منذ الثمانينيات، قد شفي ليكون رابع حالة شفاء من المرض وذلك بعد خضوعه لعملية زرع خلايا جذعية لعلاج سرطان الدم.
وحسب شبكة "BBC"، لم يتناول المريض أدوية لعلاج الإيدز بعد أن أصيب بسرطان الدم "اللوكيميا" وهو في سن الـ 63.

وقرر الفريق الطبي حينها أنه بحاجة إلى عملية زرع نخاع عظمي لاستبدال خلايا الدم السرطانية، وبالصدفة، كان المتبرع مقاوما لفيروس نقص المناعة.

ووفقا للأطباء، يدخل الفيروس إلى خلايا الدم البيضاء باستخدام مدخل مجهري بواسطة بروتين يسمى CCR5.
ولكن بعض الأشخاص، ومن بينهم المتبرع، لديهم تحورات في بروتين CCR5 تغلق الباب وتبقي فيروس االإيدز بعيدا.

وأوضح الأطباء أنه "تمت مراقبة المريض عن كثب بعد عملية الزرع، وأصبحت مستويات فيروس نقص المناعة غير قابلة للكشف في جسده".

وتقول دكتورة جانا ديكتر، طبيبة الأمراض المناعية، "كنا في غاية الابتهاج لإخباره بأن جسده لم يعد به فيروس نقص المناعة المكتسبة وأنه لم يعد في حاجة لأدوية مضادة للفيروس".
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وتعليقا على النتائج، قالت البروفيسورة شارون لوين، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للإيدز: "لا يزال العلاج هو الهدف المنشود لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية".
وأضافت أنه كانت هناك "بعض حالات الشفاء الفردية سابقاً قدمت أملا مستمرا للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومصدر إلهام للمجتمع العلمي".
وبدوره، قال المريض إن "سعادته لا توصف" لاختفاء الفيروس من جسده.
وأضاف "عندما شخصت إصابتي بفيروس نقص المناعة المكتسبة عام 1988، مثل العديد، اعتقدت أن هذا يشبه الحكم بالإعدام. لم أتخيل أني سأعيش حتى أرى ذلك اليوم".
ويعرف الرجل بمريض "مدينة الأمل" نسبة إلى اسم المستشفى التي كان يعالج فيها في دوارتي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
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