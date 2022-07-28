عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-فيديو-1065680766.html
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:02+0000
2022-07-28T10:07+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته الأسبوع الماضي.وبحسب بيان للوزارة، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص".واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو

10:02 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 28.07.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان للوزارة، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص".
واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала