https://arabic.sputniknews.com/20220728/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-فيديو-1065680766.html
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:02+0000
2022-07-28T10:02+0000
2022-07-28T10:07+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته الأسبوع الماضي.وبحسب بيان للوزارة، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص".واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
10:02 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك
، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وكانت وزارة الخارجية
والمغتربين الفلسطينية قد أدانت اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته الأسبوع الماضي.
وبحسب بيان للوزارة، أدانت "اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص".
واعتبرت الوزارة، أن "هذه الاقتحامات تصعيد خطير في الأوضاع، واستخفاف إسرائيلي رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره".