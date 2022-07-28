https://arabic.sputniknews.com/20220728/غريفيث-يشير-إلى-صعوبات-في-اعتماد-بيان-مجلس-الأمن-الدولي-لدعم-صفقة-الغذاء-1065708861.html
غريفيث يشير إلى صعوبات في اعتماد بيان مجلس الأمن الدولي لدعم "صفقة الغذاء"
غريفيث يشير إلى صعوبات في اعتماد بيان مجلس الأمن الدولي لدعم "صفقة الغذاء"
أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، عن وجود صعوبات فيما بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن اعتماد بيان... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T18:21+0000
2022-07-28T18:21+0000
2022-07-28T18:21+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غريفيث للصحفيين: "بالنسبة لمجلس الأمن، فإني أري أنه هناك صعوبات في اعتماد بيان فيما بين الدول وبعضها. لا أعتقد أن هذا كان مفاجأة لنا".وأضاف غريفيث: "نحن لا نعول على بيان مجلس الأمن كدعم للعملية. الأساس القانوني هو الاتفاقات نفسها، والقانون البحري".كان غريفيث قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن أمله في انطلاق أول رحلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود يوم غد الجمعة.في 22 تموز/يوليو الجاري وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الروسية-موسكو-تتطلع-إلى-الأفضل-فيما-يتعلق-بتنفيذ-صفقة-الغذاء-1065627027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104442/30/1044423031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6d350634f3d151b1ab706a04e7e453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة
غريفيث يشير إلى صعوبات في اعتماد بيان مجلس الأمن الدولي لدعم "صفقة الغذاء"
تابعنا عبر
أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، عن وجود صعوبات فيما بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن اعتماد بيان لدعم "صفقة الغذاء" التي تم إبرامها في إسطنبول الأسبوع الماضي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غريفيث للصحفيين: "بالنسبة لمجلس الأمن، فإني أري أنه هناك صعوبات في اعتماد بيان فيما بين الدول وبعضها. لا أعتقد أن هذا كان مفاجأة لنا".
وأضاف غريفيث: "نحن لا نعول على بيان مجلس الأمن كدعم للعملية. الأساس القانوني هو الاتفاقات نفسها، والقانون البحري".
كان غريفيث قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن أمله في انطلاق أول رحلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود
يوم غد الجمعة.
في 22 تموز/يوليو الجاري وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود
، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.