https://arabic.sputniknews.com/20220728/غضب-كبير-في-أروقة-الكونغرس-الأمريكي-من-صور-زيلينسكي-على-مجلة-عالمية-1065681958.html
غضب كبير في أروقة الكونغرس الأمريكي من صور زيلينسكي على مجلة عالمية
غضب كبير في أروقة الكونغرس الأمريكي من صور زيلينسكي على مجلة عالمية
وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الأوكراني زيلينسكي وزوجته، وذلك بسبب جلسة تصوير نظمتها لهم مجلة "فوغ" المشهورة. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:35+0000
2022-07-28T10:35+0000
2022-07-28T10:35+0000
العالم
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وانهالت الانتقادات تحديدا من النائبة الأمريكية لورين بوبيرت وزميلتها مايرا فلوريس على جلسة التصوير التي قام بها الرئيس الأوكراني زيلينسكي وزوجته في وقت لا تحسد عليه بلاده.وأظهرت لقطات من التصوير كيف تورط الزعيم الأوكراني في جلسة تصوير مع زوجته، بعدما ظهرت صور كانت معلقة في مكتبه وتبين أنه في مطار أنتونوف في غوستوميل مع جنود القوات المسلحة الأوكرانية. وكتبت النائبة فلوريس على منصة للتواصل الاجتماعي: "بايدن: دعونا نستمر في إرسال مليارات الدولارات من المساعدة إلى أوكرانيا، إنهم بحاجة إليها".أما النائبة بوبيرت قالت: "بينما نرسل 60 مليار دولار كمساعدات إلى أوكرانيا، يشارك زيلينسكي في جلسة تصوير لمجلة فوغ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غضب كبير في أروقة الكونغرس الأمريكي من صور زيلينسكي على مجلة عالمية
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وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الأوكراني زيلينسكي وزوجته، وذلك بسبب جلسة تصوير نظمتها لهم مجلة "فوغ" المشهورة.
وانهالت الانتقادات تحديدا من النائبة الأمريكية لورين بوبيرت وزميلتها مايرا فلوريس على جلسة التصوير التي قام بها الرئيس الأوكراني زيلينسكي وزوجته في وقت لا تحسد عليه بلاده.
وأظهرت لقطات من التصوير كيف تورط الزعيم الأوكراني في جلسة تصوير مع زوجته، بعدما ظهرت صور كانت معلقة في مكتبه وتبين أنه في مطار أنتونوف في غوستوميل مع جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتبت النائبة فلوريس على منصة للتواصل الاجتماعي: "بايدن: دعونا نستمر في إرسال مليارات الدولارات من المساعدة إلى أوكرانيا، إنهم بحاجة إليها".
أما النائبة بوبيرت قالت: "بينما نرسل 60 مليار دولار كمساعدات إلى أوكرانيا، يشارك زيلينسكي في جلسة تصوير لمجلة فوغ".