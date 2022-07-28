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https://arabic.sputniknews.com/20220728/قائد-البحرية-الإيرانية-قواتنا-عبرت-قناة-السويس-على-ثلاث-مراحل-1065703121.html
قائد البحرية الإيرانية: قواتنا عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل
قائد البحرية الإيرانية: قواتنا عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل
قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الخميس، أن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T15:40+0000
2022-07-28T15:40+0000
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إيران
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا:وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن إسرائيل انتقدت منذ فترة تواجد البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، قائلا: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا المتواجدين في الحقول التجارية وناقلات النفط، وهم يحتاجون إلى دعم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أحيانا بعض الغرور من البعض والذي يجب الرد عليه".وجدد القائد العسكري الإيراني على أن تواجد بلاده مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن، وأن القوات البحرية الإيرانية عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل، وهو ما يعني وجودها ليس في البحر الأحمر فقط، ولكن في البحر المتوسط ​​أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/قائد-سلاح-البحرية-الإيرانية-دخول-الصهاينة-للخلیج-سيزعزع-أمن-المنطقة-1065430476.html
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أخبار العالم العربي, قناة السويس, إيران

قائد البحرية الإيرانية: قواتنا عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل

15:40 GMT 28.07.2022
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Iranian Army
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قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الخميس، أن قواته البحرية ستتواجد بالتأكيد ليس فقط في البحر الأحمر وليس فقط في البحر المتوسط، بل في أي مكان أردنا.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، عن الأدميرال إيراني أن قوات بلاده البحرية ستتواجد في أي مكان أرادت، و"تواجدنا دائم ونعتقد أنه يجب أن يكون مستمرا لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار الشعب".
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
قائد سلاح البحرية الإيرانية: دخول الصهاينة للخلیج سيزعزع أمن المنطقة
22 يوليو, 12:44 GMT
وشدد القائد العسكري الإيراني أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية اتبعت دائما طريق التطور والتقدم، كما تواصل العمل في المحيطات بناء على الأوامر والسياسات التي تم الإعلان عنها، بدعوى أن المصالح والموارد والشرايين الاقتصادية باتت منتشرة اليوم في المحيطات، وأن الخطوط الملاحية البحرية أصبحت بحاجة إلى الحماية والدعم.
وذكر قائد البحرية الإيرانية أن قواته في حاجة إلى معدات متطورة لمتابعة الدبلوماسية الدفاعية وإرساء هذا الأمن، مضيفا:
"نحن متواجدون على بعد آلاف الكيلومترات من سواحلنا وفيما لو كان هنالك تهديد لا سمح الله فإن لنا اليد العليا في المجال الدفاعي".
وشدد الأدميرال شهرام إيراني على أن إسرائيل انتقدت منذ فترة تواجد البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، قائلا: "مثل دول العالم الأخرى لدينا مصالح في البحر، وأولها وأبسطها متعلقة بخطوطنا الملاحية وبحارتنا المتواجدين في الحقول التجارية وناقلات النفط، وهم يحتاجون إلى دعم. بالإضافة إلى ذلك هنالك أحيانا بعض الغرور من البعض والذي يجب الرد عليه".
وجدد القائد العسكري الإيراني على أن تواجد بلاده مستمر في منطقة شمال المحيط الهندي منذ عقدين من الزمن، وأن القوات البحرية الإيرانية عبرت قناة السويس على ثلاث مراحل، وهو ما يعني وجودها ليس في البحر الأحمر فقط، ولكن في البحر المتوسط ​​أيضا.
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