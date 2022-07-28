عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/قيادي-بالإطار-التنسيقي-في-العراق-المظاهرات-لم-تغير-رأينا-بشأن-ترشيح-السوداني-لرئاسة-الحكومة-1065691294.html
قيادي بالإطار التنسيقي في العراق: المظاهرات لم تغير رأينا بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة
قيادي بالإطار التنسيقي في العراق: المظاهرات لم تغير رأينا بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة
أكد رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، والقيادي أيضًا في "الإطار التنسيقي" عامر الفائز، تمسك قوى الإطار بمرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني،... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:59+0000
2022-07-28T13:34+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065682907_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_da192386d048c7af2c0c80f60f734dc9.jpg
بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن موقف الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه)، واضح بأنه "سيمضي بعملية الاستحقاقات الدستورية حيث لا يمكن أن يتعطل البلد"، في إشارة إلى الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة.وتابع: "إلى الآن محمد شياع السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يعتذر ولم يغيّر الإطار رأيه، والمتغيرات كما معروف تجري بالدقائق".وعن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في العراق، ولقائه بقادة الإطار التنسيقي، أوضح الفائز "لم يحصل لقاء مع قائد فيلق القدس ولم نسمع به، هو موجود في العراق صحيح، ولكن لم يحدث اجتماع معه".واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري"، مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الإطار-التنسيقي-في-العراق-ماضون-في-تشكيل-حكومة-بزعامة-السوداني-رغم-أحداث-بغداد-1065690882.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065682907_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54168d8b55927a2201887bd9eeed2fc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

قيادي بالإطار التنسيقي في العراق: المظاهرات لم تغير رأينا بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة

12:59 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 28.07.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، والقيادي أيضًا في "الإطار التنسيقي" عامر الفائز، تمسك قوى الإطار بمرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، وذلك بعد يوم واحد من تظاهرات التيار الصدري واقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد رفضا لهذا الترشيح.
بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن موقف الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه)، واضح بأنه "سيمضي بعملية الاستحقاقات الدستورية حيث لا يمكن أن يتعطل البلد"، في إشارة إلى الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة.
وتابع: "إلى الآن محمد شياع السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يعتذر ولم يغيّر الإطار رأيه، والمتغيرات كما معروف تجري بالدقائق".
وعن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في العراق، ولقائه بقادة الإطار التنسيقي، أوضح الفائز "لم يحصل لقاء مع قائد فيلق القدس ولم نسمع به، هو موجود في العراق صحيح، ولكن لم يحدث اجتماع معه".
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
"الإطار التنسيقي" في العراق: ماضون في تشكيل حكومة بزعامة السوداني رغم أحداث بغداد
12:47 GMT
واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري"، مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала