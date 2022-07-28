https://arabic.sputniknews.com/20220728/قيادي-بالإطار-التنسيقي-في-العراق-المظاهرات-لم-تغير-رأينا-بشأن-ترشيح-السوداني-لرئاسة-الحكومة-1065691294.html
قيادي بالإطار التنسيقي في العراق: المظاهرات لم تغير رأينا بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة
قيادي بالإطار التنسيقي في العراق: المظاهرات لم تغير رأينا بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة
أكد رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، والقيادي أيضًا في "الإطار التنسيقي" عامر الفائز، تمسك قوى الإطار بمرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني،... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:59+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن موقف الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه)، واضح بأنه "سيمضي بعملية الاستحقاقات الدستورية حيث لا يمكن أن يتعطل البلد"، في إشارة إلى الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة.وتابع: "إلى الآن محمد شياع السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يعتذر ولم يغيّر الإطار رأيه، والمتغيرات كما معروف تجري بالدقائق".وعن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في العراق، ولقائه بقادة الإطار التنسيقي، أوضح الفائز "لم يحصل لقاء مع قائد فيلق القدس ولم نسمع به، هو موجود في العراق صحيح، ولكن لم يحدث اجتماع معه".واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري"، مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الإطار-التنسيقي-في-العراق-ماضون-في-تشكيل-حكومة-بزعامة-السوداني-رغم-أحداث-بغداد-1065690882.html
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قيادي بالإطار التنسيقي في العراق: المظاهرات لم تغير رأينا بشأن ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة
12:59 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، والقيادي أيضًا في "الإطار التنسيقي" عامر الفائز، تمسك قوى الإطار بمرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، وذلك بعد يوم واحد من تظاهرات التيار الصدري واقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد رفضا لهذا الترشيح.
بغداد – سبوتنيك. وقال الفائز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن موقف الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه)، واضح بأنه "سيمضي بعملية الاستحقاقات الدستورية حيث لا يمكن أن يتعطل البلد"، في إشارة إلى الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة.
وتابع: "إلى الآن محمد شياع السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يعتذر ولم يغيّر الإطار رأيه، والمتغيرات كما معروف تجري بالدقائق".
وعن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في العراق، ولقائه بقادة الإطار التنسيقي، أوضح الفائز "لم يحصل لقاء مع قائد فيلق القدس ولم نسمع به، هو موجود في العراق صحيح، ولكن لم يحدث اجتماع معه".
واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري"
، مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء
، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.