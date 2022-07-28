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"كلاشنيكوف" تطور رشاش "أ كا-12"
"كلاشنيكوف" تطور رشاش "أ كا-12"
أخبر مدير عام الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، الصحفيين عن تطوير رشاش "أ كا-12". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:09+0000
2022-07-28T12:09+0000
روسيا
رصد عسكري
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ويعد رشاش "أ كا-12" من أحدث منتجات شركة "كلاشنيكوف"، ويتميز بالدقة العالية في إصابة أهداف محددة وكثافة النيران وإمكانية تجهيزه بمعدات إضافية. كما يمكن تجهيزه بأجهزة كتم الصوت واللهب أثناء إطلاق الرصاصات.وكشف فلاديمير ليبين، مدير عام شركة "كلاشنيكوف"، لمجلة "كلاشنيكوف" أنهم لم يتوقفوا عن تطوير رشاش "أ كا-12" بعد أن دخل الخدمة العسكرية، بل استمروا في تطويره.وخصصت وزارة الدفاع الروسية أحد اجتماعاتها في مارس/آذار 2022 لتطوير رشاش "أ كا-12" في ضوء ما أظهره استخدامه. وأخذ صناع الرشاش ما أبداه المشاركون في الاجتماع من تمنيات في الاعتبار، فأجروا التعديلات المناسبة.وقال مدير عام شركة "كلاشنيكوف" إنهم أجروا التعديلات المناسبة، وقد عرضوا النموذج المعدل لممثلي وزارة الدفاع.
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روسيا, رصد عسكري

"كلاشنيكوف" تطور رشاش "أ كا-12"

12:09 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوررشاش كلاشنيكوف "أ كا-308"
رشاش كلاشنيكوف أ كا-308 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أخبر مدير عام الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، الصحفيين عن تطوير رشاش "أ كا-12".
ويعد رشاش "أ كا-12" من أحدث منتجات شركة "كلاشنيكوف"، ويتميز بالدقة العالية في إصابة أهداف محددة وكثافة النيران وإمكانية تجهيزه بمعدات إضافية. كما يمكن تجهيزه بأجهزة كتم الصوت واللهب أثناء إطلاق الرصاصات.
وكشف فلاديمير ليبين، مدير عام شركة "كلاشنيكوف"، لمجلة "كلاشنيكوف" أنهم لم يتوقفوا عن تطوير رشاش "أ كا-12" بعد أن دخل الخدمة العسكرية، بل استمروا في تطويره.
وخصصت وزارة الدفاع الروسية أحد اجتماعاتها في مارس/آذار 2022 لتطوير رشاش "أ كا-12" في ضوء ما أظهره استخدامه. وأخذ صناع الرشاش ما أبداه المشاركون في الاجتماع من تمنيات في الاعتبار، فأجروا التعديلات المناسبة.
وقال مدير عام شركة "كلاشنيكوف" إنهم أجروا التعديلات المناسبة، وقد عرضوا النموذج المعدل لممثلي وزارة الدفاع.
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