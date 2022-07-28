https://arabic.sputniknews.com/20220728/كوشنر-يقول-إن-زوجته-إيفانكا-ترامب-تعرضت-للدفع-من-جانب-رئيس-موظفي-البيت-الأبيض-1065700508.html

كوشنر يقول إن زوجته إيفانكا ترامب تعرضت "للدفع" من جانب رئيس موظفي البيت الأبيض

كوشنر يقول إن زوجته إيفانكا ترامب تعرضت "للدفع" من جانب رئيس موظفي البيت الأبيض

زعم جاريد كوشنر أن زوجته، إيفانكا ترامب، تعرضت للدفع من جانب رئيس موظفي البيت الأبيض ‏السابق، جون كيلي، وأزاحها بعيدا عن طريقه عقب مغادرته اجتماعا مشحونا في... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:58+0000

2022-07-28T14:58+0000

2022-07-28T14:58+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال كوشنر في مذكراته، التي ستطرح للجمهور الشهر المقبل، متذكرا الموقف أنه"في ذات يوم كان كيلي خرج للتو من اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي، وكانت إيفانكا ترامب تمشي في الردهة الرئيسية في الجناح الغربي عندما مرت به، وقالت له مرحبة به: "مرحبا أيها الرئيس".وتابع أن رد فعل جون كيلي في المقابل هو أنه أزاح إيفانكا ترامب بعيدا عن طريقه، ولم تتأذى من حركته، ولم تفعل الكثير بشأن تصرفه معها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأشار كوشنر، الذي شغل منصب أحد أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن الواقعة حدثت بعد اجتماع متقلب في المكتب البيضاوي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مذكراته القادمة.ولم يشارك جاريد كوشنر تاريخ وقوع الحادث بين جون كيلي وإيفانكا ترامب، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى عن الاجتماع الذي قيل إنه أثار غضب كيلي.وأضاف كوشنر أن جون كيلي اعتذر لإيفانكا ترامب عما بدر منه، والذي قبلته منه.جون كيلي يرد على مزاعم كوشنرردا على هذا الادعاء، نفى جون كيلي مزاعم جاريد كوشنر بشأنه في مذكراته، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن يدفع امرأة على الإطلاق، ولا يمكن تصور ذلك، ولم يحدث ذلك أبدا، ولم يفعل شيئا من هذا القبيل عمدا، كما أنه لا يتذكر أبدا اعتذاره لإيفانكا ترامب عن شيء لم يفعله".وشغل جون كيلي، البالغ من العمر 72 عاما، منصب رئيس موظفي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بين يوليو/ تموز 2017 ويناير/ كانون الثاني 2019، وكان جنرال سابق في مشاة البحرية الأمريكية من فئة الأربع نجوم.ومن المقرر أن يتم طرح مذكرات جاريد كوشنر المرتقبة في 23 أغسطس/ آب المقبل.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم