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https://arabic.sputniknews.com/20220728/لأول-مرة-تويتر-يتيح-كتابة-الحالة-في-التغريدات-1065713575.html
‏لأول مرة... "تويتر" يتيح كتابة "الحالة" في التغريدات
‏لأول مرة... "تويتر" يتيح كتابة "الحالة" في التغريدات
بدأ موقع "تويتر" في اختبار ميزة جديدة، وهي إمكانية كتابة المغردين لـ"حالتهم".‏ 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T20:45+0000
2022-07-28T20:45+0000
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وظهر اختبار الميزة لبعض مستخدمي "تويتر"، والتي توفر لهم عدة تسميات جاهزة مكتوبة مسبقا، لكي ينتقوا واحدة من بينها كـ"حالتهم" في التغريدة.وأكد متحدث باسم شركة "تويتر" صحة إجرائها للاختبار المحدود للميزة في بيان قدمه إلى موقع "تيك كرانش"، بينما قام مستخدمو موقع التغريدات بنشر لقطات شاشة ثابتة (سكرين شوت) للميزة التي تخضع للاختبار حاليا.وقال المتحدث باسم "تويتر" إنه و"لفترة محدودة، نقوم باختبار ميزة تسمح لك بإضافة موضوع "حالة" من قائمة محددة مسبقا إلى تغريداتك، من أجل توفير سياق أكثر لمتابعيك".وتابع: "لذا سواء كنت على وشك نشر سلسلة تغريدات ساخنة، أو مشاركة أفكارك، أو تمر بحالة سيئة في يوم الاثنين، فإنه يمكن لتغريداتك أن تنقل ما تنوي فعله بشكل أفضل".وظهرت ميزة اختبار كتابة "الحالة" لمستخدمين محددين داخل أمريكا وأستراليا.
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تويتر, مجتمع, منوعات

‏لأول مرة... "تويتر" يتيح كتابة "الحالة" في التغريدات

20:45 GMT 28.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
تويتر
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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بدأ موقع "تويتر" في اختبار ميزة جديدة، وهي إمكانية كتابة المغردين لـ"حالتهم".‏
وظهر اختبار الميزة لبعض مستخدمي "تويتر"، والتي توفر لهم عدة تسميات جاهزة مكتوبة مسبقا، لكي ينتقوا واحدة من بينها كـ"حالتهم" في التغريدة.
وأكد متحدث باسم شركة "تويتر" صحة إجرائها للاختبار المحدود للميزة في بيان قدمه إلى موقع "تيك كرانش"، بينما قام مستخدمو موقع التغريدات بنشر لقطات شاشة ثابتة (سكرين شوت) للميزة التي تخضع للاختبار حاليا.
وقال المتحدث باسم "تويتر" إنه و"لفترة محدودة، نقوم باختبار ميزة تسمح لك بإضافة موضوع "حالة" من قائمة محددة مسبقا إلى تغريداتك، من أجل توفير سياق أكثر لمتابعيك".
وتابع: "لذا سواء كنت على وشك نشر سلسلة تغريدات ساخنة، أو مشاركة أفكارك، أو تمر بحالة سيئة في يوم الاثنين، فإنه يمكن لتغريداتك أن تنقل ما تنوي فعله بشكل أفضل".
وظهرت ميزة اختبار كتابة "الحالة" لمستخدمين محددين داخل أمريكا وأستراليا.
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