https://arabic.sputniknews.com/20220728/لافروف-روسيا-والصين-تنميان-العلاقات-بشكل-حيوي-على-الرغم-من-الوضع-الجيوسياسي-العالمي-1065691976.html

لافروف: روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي

لافروف: روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T13:03+0000

2022-07-28T13:03+0000

2022-07-28T13:45+0000

روسيا

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وبحث لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في طشقند، العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين.وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان جاء فيه: "قدم الوزيران تقييما إيجابيا للحالة الراهنة للعلاقات الروسية الصينية، التي تستمر في التطور بشكل ديناميكي في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب".بالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق تطورها على الساحة الدولية.وشدد الوزيران على "الدور الرائد لمنظمة شانغهاي للتعاون في بناء هيكل أمني إقليمي، وأشارا إلى المساهمة البناءة المهمة للمنظمة في عملية الحفاظ على السلام والاستقرار، وضمان التنمية الاقتصادية في أوراسيا".وحول منظمة شانغهاي قال لافروف: "الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة شانغهاي للتعاون كأعضاء كاملي العضوية أو مراقبة تصطف عشية قمة المنظمة في سمرقند".وحول أفغانستان قال لافروف: "أفغانستان تحتل مكانة هامة في إطار مناقشاتنا... لدينا تقارب وثيق للغاية في المواقف مع أصدقائنا الأوزبك فيما يتعلق بضرورة الاعتراف بالواقع الحالي في أفغانستان والعمل مع القيادة الحالية على أساس هذا الواقع".

https://arabic.sputniknews.com/20220728/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الصيني-في-طشقند-ولقاء-حار-بين-الدبلوماسيين-المخضرمين-فيديو-1065690236.html

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روسيا