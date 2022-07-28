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https://arabic.sputniknews.com/20220728/لافروف-روسيا-والصين-تنميان-العلاقات-بشكل-حيوي-على-الرغم-من-الوضع-الجيوسياسي-العالمي-1065691976.html
لافروف: روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي
لافروف: روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T13:03+0000
2022-07-28T13:45+0000
روسيا
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وبحث لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في طشقند، العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين.وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان جاء فيه: "قدم الوزيران تقييما إيجابيا للحالة الراهنة للعلاقات الروسية الصينية، التي تستمر في التطور بشكل ديناميكي في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب".بالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق تطورها على الساحة الدولية.وشدد الوزيران على "الدور الرائد لمنظمة شانغهاي للتعاون في بناء هيكل أمني إقليمي، وأشارا إلى المساهمة البناءة المهمة للمنظمة في عملية الحفاظ على السلام والاستقرار، وضمان التنمية الاقتصادية في أوراسيا".وحول منظمة شانغهاي قال لافروف: "الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة شانغهاي للتعاون كأعضاء كاملي العضوية أو مراقبة تصطف عشية قمة المنظمة في سمرقند".وحول أفغانستان قال لافروف: "أفغانستان تحتل مكانة هامة في إطار مناقشاتنا... لدينا تقارب وثيق للغاية في المواقف مع أصدقائنا الأوزبك فيما يتعلق بضرورة الاعتراف بالواقع الحالي في أفغانستان والعمل مع القيادة الحالية على أساس هذا الواقع".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الصيني-في-طشقند-ولقاء-حار-بين-الدبلوماسيين-المخضرمين-فيديو-1065690236.html
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لافروف: روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي

13:03 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 28.07.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا، إثيوبيا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا والصين تنميان العلاقات بشكل حيوي على الرغم من الوضع الجيوسياسي العالمي.
وبحث لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون في طشقند، العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيان جاء فيه: "قدم الوزيران تقييما إيجابيا للحالة الراهنة للعلاقات الروسية الصينية، التي تستمر في التطور بشكل ديناميكي في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب".
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق تطورها على الساحة الدولية.
وشدد الوزيران على "الدور الرائد لمنظمة شانغهاي للتعاون في بناء هيكل أمني إقليمي، وأشارا إلى المساهمة البناءة المهمة للمنظمة في عملية الحفاظ على السلام والاستقرار، وضمان التنمية الاقتصادية في أوراسيا".
وحول منظمة شانغهاي قال لافروف: "الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة شانغهاي للتعاون كأعضاء كاملي العضوية أو مراقبة تصطف عشية قمة المنظمة في سمرقند".
وحول أفغانستان قال لافروف: "أفغانستان تحتل مكانة هامة في إطار مناقشاتنا... لدينا تقارب وثيق للغاية في المواقف مع أصدقائنا الأوزبك فيما يتعلق بضرورة الاعتراف بالواقع الحالي في أفغانستان والعمل مع القيادة الحالية على أساس هذا الواقع".
وزيرا الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
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