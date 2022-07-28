https://arabic.sputniknews.com/20220728/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الصيني-في-طشقند-ولقاء-حار-بين-الدبلوماسيين-المخضرمين-فيديو-1065690236.html

لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني في طشقند... ولقاء حار بين الدبلوماسيين المخضرمين... فيديو

لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني في طشقند... ولقاء حار بين الدبلوماسيين المخضرمين... فيديو

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث سجلت عدسات الكاميرات لقاء حارا بين الدبلوماسيين المخضرمين... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T12:27+0000

2022-07-28T12:27+0000

2022-07-28T12:27+0000

روسيا

العالم

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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد عقدت المحادثات على هامش انعقاد مؤتمر مجلس وزراء الخارجية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.وقال لافروف لوزير الخارجية الصيني الذي لم يكن متأكدا مما إذا كان سينزع الكمامة: "لا داعي لارتداء الكمامة، أنت بأمان هنا".ليرد الدبلوماسي الصيني على لافروف: "نحن نثق في بعضنا البعض".وأشار لافروف إلى أن المحادثات السابقة مع نظيره الصيني عقدت منذ وقت ليس ببعيد في مدينة بالي. وأضاف الوزير الروسي: وشدد لافروف على أن العالم الآن يتحول نحو مزيد من التنوع والتوازن وأشكال تفاعلية بشكل شامل.وأضاف لافروف أن "هذا التطور تدعمه العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين ومعظم الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تسعى إلى اتباع سياسة مستقلة".وشدد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا الاتحادية راضية عن التفاعل في منظمة شنغهاي للتعاون وأن موسكو تلاحظ النمو المطرد للنطاق الجغرافي ومحتوى أنشطة هذه المنظمة.وستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول من العام الجاري 2022 في سمرقند.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم كلا من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. بالإضافة إلى مجموعة دول بصفة مراقب وهي: أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة وهي؛ أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.وخلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في دوشانبي في سبتمبر/أيلول من عام 2021، تم إطلاق إجراءات لقبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك في الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/بلينكن-يعلن-عن-مكالمة-هاتفية-قريبة-مع-لافروف-ويكشف-عن-تقديم-مقترح-جوهري-لروسيا-1065664070.html

https://arabic.sputniknews.com/20220727/لافروف-الصين-ستكون-الهدف-التالي-للغرب-بعد-روسيا--1065638845.html

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