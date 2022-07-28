https://arabic.sputniknews.com/20220728/لا-يستطيعون-إصلاح-أعطالها-القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-أسلحة-أمريكية-1065669853.html
لا يستطيعون إصلاح أعطالها... القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحة أمريكية
لا يستطيعون إصلاح أعطالها... القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحة أمريكية
كشف ضابط أوكراني لـ"سبوتنيك" أن عناصر القوات الأوكرانية لا يأخذون معهم أسلحة أجنبية حينما يهربون من ساحة المعركة. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T05:51+0000
2022-07-28T05:51+0000
2022-07-28T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويوجد بين الأسلحة التي تتركها القوات الأوكرانية المتقهقرة في ساحة القتال مدافع هاوتزر أمريكية من طراز "إم777". ووفقا للضابط الأوكراني أندريه سافتشوك الذي سلم نفسه إلى قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، فإن القوات الأوكرانية تتخلى عن مدافع متعطلة حينما تهرب من ميدان المعركة.وأشار إلى أن عناصر القوات الأوكرانية وإن كانوا تلقوا التدريبات المناسبة إلا أنهم لا يستطيعون إصلاح أعطال المدافع الأمريكية.وقال سافتشوك إن القوات الأوكرانية المتواجدة في شرق أوكرانيا كانت تملك وفرة من الأسلحة، ولكنها خسرتها بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى تحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. وأكد أن عناصر القوات الأوكرانية تخلوا عن معظم أسلحتهم الأجنبية حين هربوا من ميدان المعركة.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لا يستطيعون إصلاح أعطالها... القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحة أمريكية
تابعنا عبر
كشف ضابط أوكراني لـ"سبوتنيك" أن عناصر القوات الأوكرانية لا يأخذون معهم أسلحة أجنبية حينما يهربون من ساحة المعركة.
ويوجد بين الأسلحة التي تتركها القوات الأوكرانية المتقهقرة في ساحة القتال مدافع هاوتزر أمريكية من طراز "إم777". ووفقا للضابط الأوكراني أندريه سافتشوك الذي سلم نفسه إلى قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، فإن القوات الأوكرانية تتخلى عن مدافع متعطلة حينما تهرب من ميدان المعركة.
وأشار إلى أن عناصر القوات الأوكرانية وإن كانوا تلقوا التدريبات المناسبة إلا أنهم لا يستطيعون إصلاح أعطال المدافع الأمريكية.
وقال
سافتشوك إن القوات الأوكرانية المتواجدة في شرق أوكرانيا كانت تملك وفرة من الأسلحة، ولكنها خسرتها بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى تحرير منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. وأكد أن عناصر القوات الأوكرانية تخلوا عن معظم أسلحتهم الأجنبية حين هربوا من ميدان المعركة.