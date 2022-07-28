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https://arabic.sputniknews.com/20220728/لبنان-مواطنون-يقتحمون-مقر-وزارة-الطاقة-احتجاجا-على-الانقطاع-المستمر-للتيار-الكهربائي-1065680389.html
لبنان.. مواطنون يقتحمون مقر وزارة الطاقة احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي
لبنان.. مواطنون يقتحمون مقر وزارة الطاقة احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي
اقتحم محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، مقر وزارة الطاقة في البلاد؛ وذلك اعتراضا منهم على قرار تقنين ساعات التزويد بالتيار الكهربائي. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T09:41+0000
2022-07-28T09:41+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "النهار" المحلية، "مع تفاقم معاناة المواطنين جراء الانقطاع المستمرّ للتيّار الكهربائي، اقتحمت مجموعة من المحتجّين وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، احتجاجا على ساعات التقنين القاسية، مُطالبين بلقاء الوزير وليد فيّاض".وأضافت،: "أُفيد عن وقوع إشكال بين المتظاهرين والموظفين؛ ما استدعى تدخل القوى الأمنية على الفور".وانتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يظهر المحتجين داخل المبنى، بالتزامن مع هتافات حول الوضع المعيشي الصعب.وتعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لدى خروجه من أحد المقاهي في بيروت، بنهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى اعتداء من قبل بعض المتجمهرين، بسبب انقطاع الكهرباء. ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي. ويسعى لبنان إلى حل المشكلة، عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة، باستخدام الغاز المصري، عبر الأردن وسوريا، في تشغيل محطة كهرباء شمالي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/خبير-اقتصادي-يشرح-أسباب-أزمة-الخبز-في-لبنان-1065679736.html
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العالم العربي, لبنان

لبنان.. مواطنون يقتحمون مقر وزارة الطاقة احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

09:41 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayمتظاهرون يدخلون مبنى وزارة الطاقة والمياة في بيروت احتجاجًا على أزمة الكهرباء وساعات التقنين القاسية
متظاهرون يدخلون مبنى وزارة الطاقة والمياة في بيروت احتجاجًا على أزمة الكهرباء وساعات التقنين القاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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اقتحم محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، مقر وزارة الطاقة في البلاد؛ وذلك اعتراضا منهم على قرار تقنين ساعات التزويد بالتيار الكهربائي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "النهار" المحلية، "مع تفاقم معاناة المواطنين جراء الانقطاع المستمرّ للتيّار الكهربائي، اقتحمت مجموعة من المحتجّين وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، احتجاجا على ساعات التقنين القاسية، مُطالبين بلقاء الوزير وليد فيّاض".

وأضافت،: "أُفيد عن وقوع إشكال بين المتظاهرين والموظفين؛ ما استدعى تدخل القوى الأمنية على الفور".

وانتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يظهر المحتجين داخل المبنى، بالتزامن مع هتافات حول الوضع المعيشي الصعب.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمتظاهرون يدخلون مبنى وزارة الطاقة والمياة في بيروت احتجاجًا على أزمة الكهرباء وساعات التقنين القاسية
متظاهرون يدخلون مبنى وزارة الطاقة والمياة في بيروت احتجاجًا على أزمة الكهرباء وساعات التقنين القاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
متظاهرون يدخلون مبنى وزارة الطاقة والمياة في بيروت احتجاجًا على أزمة الكهرباء وساعات التقنين القاسية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لدى خروجه من أحد المقاهي في بيروت، بنهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى اعتداء من قبل بعض المتجمهرين، بسبب انقطاع الكهرباء.
ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي.
ويسعى لبنان إلى حل المشكلة، عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة، باستخدام الغاز المصري، عبر الأردن وسوريا، في تشغيل محطة كهرباء شمالي البلاد.
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