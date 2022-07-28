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https://arabic.sputniknews.com/20220728/لبنان-يقرر-إعلان-الحداد-الوطني-وتعطيل-المؤسسات-العامة-والبلديات-في-ذكرى-فاجعة-انفجار-مرفأ-بيروت-1065692786.html
لبنان يقرر إعلان الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
لبنان يقرر إعلان الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، "الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T13:33+0000
2022-07-28T13:33+0000
أخبار لبنان
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وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إنها قررت إغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس المقبل الرابع من أغسطس/ آب، في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات".ووقع انفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى "روسوس" كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك.ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.
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لبنان يقرر إعلان الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

13:33 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، "الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت".
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إنها قررت إغلاق الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس المقبل الرابع من أغسطس/ آب، في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات".
ووقع انفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.
وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى "روسوس" كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك.
ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.
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