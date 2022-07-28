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مباحثات أمريكية عمانية حول سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني
مباحثات أمريكية عمانية حول سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني
بحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي تطورات الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:12+0000
2022-07-28T10:12+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت وزارة الخارجية العمانية أن "البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا من مالي، جرى خلاله تناول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والجهود الرامية إلى استئناف العمل بالاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".وفي وقت سابق، تلقى البوسعيدي اتصالاً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله تطورات المفاوضات النووية المتعثرة منذ شهور. وأبلغ عبد اللهيان نظيره العماني خلال الاتصال جديّة طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام.وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
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أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية

مباحثات أمريكية عمانية حول سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني

10:12 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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بحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي تطورات الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.
وأوضحت وزارة الخارجية العمانية أن "البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا من مالي، جرى خلاله تناول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والجهود الرامية إلى استئناف العمل بالاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".
وفي وقت سابق، تلقى البوسعيدي اتصالاً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله تطورات المفاوضات النووية المتعثرة منذ شهور. وأبلغ عبد اللهيان نظيره العماني خلال الاتصال جديّة طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام.
وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
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