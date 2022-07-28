https://arabic.sputniknews.com/20220728/متحدث-الاتحاد-الأوروبي-ينتظر-رد-الأطراف-المعنية-على-مسودة-التسوية-الخاصة-بالاتفاق-النووي-مع-إيران-1065688210.html
متحدث: الاتحاد الأوروبي ينتظر رد الأطراف المعنية على مسودة التسوية الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران
متحدث: الاتحاد الأوروبي ينتظر رد الأطراف المعنية على مسودة التسوية الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رد الأطراف المعنية على المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية،... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:52+0000
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أمستردام- سبوتنيك. وقال ستانو خلال إفادة صحفية: "بوريل قدم مسودة تسوية لجميع الأطراف بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وينتظر قرار الأطراف المعنية عقب دراسة مقترحه".وقال ستانو إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جوهرية في الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أولوية عودة جميع الأطراف للالتزام الكامل بالاتفاق.وأكدت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن طهران أبدت مرونة كبيرة في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن التوصل إلى الاتفاق يتوقف على القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.وتؤكد إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مباحثات-أمريكية-عمانية-حول-سبل-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-1065681140.html
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متحدث: الاتحاد الأوروبي ينتظر رد الأطراف المعنية على مسودة التسوية الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران
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أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رد الأطراف المعنية على المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، لتسوية الخلافات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.
أمستردام- سبوتنيك. وقال ستانو خلال إفادة صحفية: "بوريل قدم مسودة تسوية لجميع الأطراف بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وينتظر قرار الأطراف المعنية عقب دراسة مقترحه".
وقال ستانو إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جوهرية في الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أولوية عودة جميع الأطراف للالتزام الكامل بالاتفاق.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن طهران أبدت مرونة كبيرة في عملية التفاوض
، مشيرة إلى أن التوصل إلى الاتفاق يتوقف على القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي
".