https://arabic.sputniknews.com/20220728/متظاهرون-يقتحمون-مبنى-البرلمان-العراقي-1065682401.html
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
الاحتجاجات هي أحدث تحدٍ يواجهه العراق الغني بالنفط، والذي لا يزال غارقًا في أزمة سياسية واجتماعية اقتصادية على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. خرجت كتلة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
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متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي 11:01 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
الاحتجاجات هي أحدث تحدٍ يواجهه العراق الغني بالنفط، والذي لا يزال غارقًا في أزمة سياسية واجتماعية اقتصادية على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. خرجت كتلة "الصدر" من الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول كأكبر فصيل برلماني، لكنها ما زالت أقل بكثير من الأغلبية، وبعد تسعة أشهر، لا يزال الجمود قائمًا بشأن تشكيل حكومة جديدة.
© AFP 2022 / Asaad Niazi أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في الناصرية، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في الناصرية، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022