متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

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الاحتجاجات هي أحدث تحدٍ يواجهه العراق الغني بالنفط، والذي لا يزال غارقًا في أزمة سياسية واجتماعية اقتصادية على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. خرجت كتلة "الصدر" من الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول كأكبر فصيل برلماني، لكنها ما زالت أقل بكثير من الأغلبية، وبعد تسعة أشهر، لا يزال الجمود قائمًا بشأن تشكيل حكومة جديدة.