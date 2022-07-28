https://arabic.sputniknews.com/20220728/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-بعثة-حفظ-السلام-بجمهورية-الكونغو-الديمقراطية-1065668658.html
مجلس الأمن يدين الهجوم على بعثة حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية
مجلس الأمن يدين الهجوم على بعثة حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات الهجمات ضد قوات الأمم المتحدة وموظفيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى مقتل مالا يقل عن 15 شخصا وأصيب... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T01:25+0000
2022-07-28T01:25+0000
2022-07-28T01:25+0000
منظمة الأمم المتحدة
الكونغو
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موسكو - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن في بيان، اليوم الخميس: "يدين أعضاء مجلس الأمن بشدة الهجمات الأخيرة على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في شمال البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد حفظ السلام".وهاجمت حشود المحتجين الكونغوليين بمدينتي غوما وبوتمبو شرقي البلاد مواقع تابعة للبعثة الدولية لتحقيق الاستقرار (مونسكو)، وكان من بين القتلى متظاهرون وأفراد من الأمم المتحدة.وكانت المظاهرات قد اندلعت منذ الاثنين بعد اتهام جناح الشباب في الحزب الحاكم بعثة الأمم المتحدة بالتقاعس والفشل في حماية المدنيين من عنف المليشيات شرقي البلاد.وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم إعلان الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد بوقت سابق، حيث تتمركز جماعات مسلحة مثل "الميلشيا التعاونية لتنمية الكونغو" (كوديكو) و"القوات الديمقراطية المتحالفة " القادمة من أوغندا وكذلك جماعة الـ "م 23" التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها.ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنوات أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، التي تتعرض أيضا لهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/مصرع-4-متظاهرين-في-الكونغو-بعد-سقوط-كابل-كهرباء-عليهم-1065659880.html
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منظمة الأمم المتحدة, الكونغو
مجلس الأمن يدين الهجوم على بعثة حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية
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أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات الهجمات ضد قوات الأمم المتحدة وموظفيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى مقتل مالا يقل عن 15 شخصا وأصيب 50 آخرون.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مجلس الأمن في بيان، اليوم الخميس: "يدين أعضاء مجلس الأمن بشدة الهجمات الأخيرة على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في شمال البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد حفظ السلام".
وهاجمت حشود المحتجين الكونغوليين بمدينتي غوما وبوتمبو شرقي البلاد مواقع تابعة للبعثة الدولية لتحقيق الاستقرار (مونسكو)، وكان من بين القتلى متظاهرون وأفراد من الأمم المتحدة.
وكانت المظاهرات قد اندلعت منذ الاثنين بعد اتهام جناح الشباب في الحزب الحاكم بعثة الأمم المتحدة بالتقاعس والفشل في حماية المدنيين من عنف المليشيات شرقي البلاد.
وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم إعلان الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد بوقت سابق، حيث تتمركز جماعات مسلحة مثل "الميلشيا التعاونية لتنمية الكونغو" (كوديكو) و"القوات الديمقراطية المتحالفة " القادمة من أوغندا وكذلك جماعة الـ "م 23" التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها.
ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنوات أعمال عنف
ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، التي تتعرض أيضا لهجمات.