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مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية
مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية
قال الأمانة العامة لمجلس السيادة، في السودان، إن عضو المجلس مالك عقار يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة للأنباء المتداولة عن نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:31+0000
2022-07-28T12:31+0000
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وأكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة، في بيان لها "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير بجلطة دماغية ونقله للمستشفى".وأضاف البيان، بحسب صحيفة "الانتباهة": "يتمتع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق".وتابع بيان الأمانة أنه "يأمل من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الإبتعاد عن إثارة الشائعات، وتحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها. والمساهمة بدور إيجابي فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مجلس السيادة السوداني يكشف حقيقية إصابة مالك عقار بجلطة دماغية

12:31 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCNEISHرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCNEISH
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قال الأمانة العامة لمجلس السيادة، في السودان، إن عضو المجلس مالك عقار يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة للأنباء المتداولة عن نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة، في بيان لها "عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير بجلطة دماغية ونقله للمستشفى".
وأضاف البيان، بحسب صحيفة "الانتباهة": "يتمتع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق".
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وتابع بيان الأمانة أنه "يأمل من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الإبتعاد عن إثارة الشائعات، وتحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها. والمساهمة بدور إيجابي فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".
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