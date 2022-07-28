https://arabic.sputniknews.com/20220728/مسؤولة-أمريكية-بايدن-وشي-يبحثان-الاجتماع-وجها-لوجه-1065713318.html

مسؤولة أمريكية: بايدن وشي يبحثان الاجتماع وجها لوجه

مسؤولة أمريكية: بايدن وشي يبحثان الاجتماع وجها لوجه

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، في مكالمة هاتفية اليوم الخميس، أهمية إجراء محادثات وجها لوجه، فضلا عن بحث مسألة الرسوم الجمركية، لكن... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T20:39+0000

2022-07-28T20:39+0000

2022-07-28T20:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065362416_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9601777184ddbf0fe3de69b3fc9ab4df.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وقالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض، خلال إحاطة صحفية، اليوم الخميس إن "بايدن وشي ناقشا أيضا أهمية الاجتماع وجها لوجه، واتفقا على أن تتابع فرقهما لمحاولة إيجاد توقيت مشترك يتفق عليه الطرفان للقيام بذلك".ورفضت المسؤولة الأمريكية الكشف عما دار في المكالمة الهاتفية بين بايدن وشي فيما يتعلق بتايوان. وقالت إن "بايدن تحدث مع نظيره الصيني حول الرسوم الجمركية، ولكنه لم يناقش أية خطوات محتملة قد يتخذها في هذا الصدد".من جانبه حذر شي بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، وسط ‏تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة ‏التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ولها السيادة عليها.ونقل التلفزيون الحكومي الصيني عن الرئيس الصيني قوله: "نحتج بشدة على الانفصالية واستقلال تايون، كما نحتج على تدخل القوى الخارجية". وأضاف أن "من يلعب بالنار يحترق بها".وشدد الرئيس الصيني على أن إرادة الشعب الصيني، الذي يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، "لا تتزعزع" في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضي الصين.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن "بايدن أكد أن موقف الولايات المتحدة بشأن سياسة صين واحدة لا يزال كما هو ولم يتغير، وأن الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان".

https://arabic.sputniknews.com/20220728/الرئيس-الصيني-محذرا-بايدن-في-اتصاله-معه-بشأن-تايوان-من-يلعب-بالنار-يحترق-بها-1065706589.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان