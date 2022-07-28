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https://arabic.sputniknews.com/20220728/مسؤولة-إثيوبية-تحث-الحكومة-على-تسهيل-وصول-رياضيين-لتيغراي-1065714322.html
مسؤولة إثيوبية تحث الحكومة على تسهيل وصول رياضيين لتيغراي
مسؤولة إثيوبية تحث الحكومة على تسهيل وصول رياضيين لتيغراي
حثت رئيسة الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، الحكومة الاتحادية على تسهيل الوصول لإقليم تيغراي الذي مزقته، حيث ينحدر منه الكثير من المتوجين بميداليات في بطولة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T21:27+0000
2022-07-28T21:27+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
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وعزل الإقليم الشمالي إلى حد كبير عن بقية الدولة الأفريقية جراء الصراع بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن الوفد المتوج في المونديال الأمريكي ضم 4 عدائين ينحدرون من تيغراي هم ثلاثة من أصل 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية بينهم المتوجة باللقب العالمي في سباق الماراثون غوتايتوم جيبريسلاسي.وقالت رئيسة الاتحاد الإثيوبي ديرارتو تولو إن الفرصة لم تسنح أمام رياضيي إقليم تيغراي لرؤية عائلاتهم، معربة عن أمله في أن "يحل رئيسنا وحكومتنا هذه المشكلة".وتسبب الصراع في شمال إثيوبيا تشريد أكثر من مليوني شخص، وترك أكثر من 9 ملايين في حاجة إلى مساعدات غذائية، بحسب الأمم المتحدة.واندلع الصراع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفيدرالي للإقليم لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.وفي نهاية آذار/مارس توقف القتال بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/إثيوبيا-تعتقل-شرطيين-وتبحث-عن-جنديين-أحرقوا-رجلا-من-تيغراي-حيا-1064213602.html
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العمليات العسكرية في تيغراي

مسؤولة إثيوبية تحث الحكومة على تسهيل وصول رياضيين لتيغراي

21:27 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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حثت رئيسة الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، الحكومة الاتحادية على تسهيل الوصول لإقليم تيغراي الذي مزقته، حيث ينحدر منه الكثير من المتوجين بميداليات في بطولة العالم المنتهية يوم الأحد في مدينة يوجين الأمريكية.
وعزل الإقليم الشمالي إلى حد كبير عن بقية الدولة الأفريقية جراء الصراع بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
جثة شاب قال شهود إن الأمن أطلق عليه النار لخرقه حظر التجول في ميكيلي- تيغراي في 27 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا
26 يونيو, 03:26 GMT
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن الوفد المتوج في المونديال الأمريكي ضم 4 عدائين ينحدرون من تيغراي هم ثلاثة من أصل 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية بينهم المتوجة باللقب العالمي في سباق الماراثون غوتايتوم جيبريسلاسي.
وقالت رئيسة الاتحاد الإثيوبي ديرارتو تولو إن الفرصة لم تسنح أمام رياضيي إقليم تيغراي لرؤية عائلاتهم، معربة عن أمله في أن "يحل رئيسنا وحكومتنا هذه المشكلة".
وتسبب الصراع في شمال إثيوبيا تشريد أكثر من مليوني شخص، وترك أكثر من 9 ملايين في حاجة إلى مساعدات غذائية، بحسب الأمم المتحدة.
واندلع الصراع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفيدرالي للإقليم لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.
وفي نهاية آذار/مارس توقف القتال بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
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