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مساعد ماكرون: الرئيس الفرنسي سيثير قضايا حقوق الإنسان مع ابن سلمان
مساعد ماكرون: الرئيس الفرنسي سيثير قضايا حقوق الإنسان مع ابن سلمان
أعلن مساعد بارز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأخير يعتزم إثارة قضايا حقوق الإنسان و"حالات فردية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء عمل... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T15:20+0000
2022-07-28T15:20+0000
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وقال المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "الرئيس سيثير قضية حقوق الإنسان مثلما يفعل في كل مناسبة مع محمد بن سلمان".وأوضح أنه "سيتحدث عنها بشكل عام، لكنه سينتهز الفرصة لإثارة قضايا فردية"، بحسب "فرانس برس".ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي في باريس، مساء الخميس، ضمن جولة أوروبية بدأت من اليونان.وكان ولي العهد السعودي قد وصل مساء الأربعاء إلى مطار أورلي في باريس حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير.أما الرئيس الفرنسي المتواجد في أفريقيا، فذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه سيعود بعد ظهر اليوم الخميس، وسيستقبل محمد بن سلمان بعد ساعات على عشاء عمل في الإليزيه.تأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى جدة في كانون الأول/ديسمبر، حين أطلقا مبادرة لمساعدة لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/محمد-بن-سلمان-يغادر-اليونان-متجها-إلى-باريس-فيديو-1065657635.html
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أخبار فرنسا , أخبار السعودية اليوم

مساعد ماكرون: الرئيس الفرنسي سيثير قضايا حقوق الإنسان مع ابن سلمان

15:20 GMT 28.07.2022
© وزارة خارجية المملكة العربية السعوديةولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
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أعلن مساعد بارز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأخير يعتزم إثارة قضايا حقوق الإنسان و"حالات فردية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء عمل اليوم الخميس.
وقال المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "الرئيس سيثير قضية حقوق الإنسان مثلما يفعل في كل مناسبة مع محمد بن سلمان".
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
محمد بن سلمان يغادر اليونان متجها إلى باريس... فيديو
أمس, 16:19 GMT
وأوضح أنه "سيتحدث عنها بشكل عام، لكنه سينتهز الفرصة لإثارة قضايا فردية"، بحسب "فرانس برس".
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس الفرنسي في باريس، مساء الخميس، ضمن جولة أوروبية بدأت من اليونان.
وكان ولي العهد السعودي قد وصل مساء الأربعاء إلى مطار أورلي في باريس حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير.
أما الرئيس الفرنسي المتواجد في أفريقيا، فذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه سيعود بعد ظهر اليوم الخميس، وسيستقبل محمد بن سلمان بعد ساعات على عشاء عمل في الإليزيه.
تأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى جدة في كانون الأول/ديسمبر، حين أطلقا مبادرة لمساعدة لبنان.
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