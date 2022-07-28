https://arabic.sputniknews.com/20220728/مصدر-لـسبوتنيك-سقوط-قذيفة-مجهولة-المصدر-قرب-قاعدة-عسكرية-تركية-في-دهوك-شمالي-العراق-1065686981.html

مصدر لـ"سبوتنيك": سقوط قذيفة مجهولة المصدر قرب قاعدة عسكرية تركية في دهوك شمالي العراق

مصدر لـ"سبوتنيك": سقوط قذيفة مجهولة المصدر قرب قاعدة عسكرية تركية في دهوك شمالي العراق

تعرضت إحدى القواعد التركية في محافظة دهوك شمالي البلاد، اليوم الخميس، إلى انفجارات قوية في داخلها 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T11:54+0000

2022-07-28T11:54+0000

2022-07-28T11:54+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065625828_0:0:2453:1379_1920x0_80_0_0_9411767520e3cedbfaeaba62fd43db4c.jpg

بغداد- سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة سبوتنيك، بأن "قذيفة سقطت اليوم قرب القاعدة العسكرية التركية في ناحية بامرني بدهوك دون وقوع خسائر"، لافتا إلى أن "سقوط القذيفة تسبب في اندلاع حريق في أراض زراعية قرب القاعدة".وأشار المصدر إلى أن ذلك جاء بعد أيام من اتهام بغداد لأنقرة، باستهداف منتجع سياحي بنفس المدينة وقتل عديد المدنيين العراقيين.وتعرضت القنصلية التركية شمال شرقي مدينة الموصل العراقية، أمس الأربعاء، لهجوم صاروخي، لكنها لم تخلف أي خسائر أو أضرار".وأوضح مصدر أمني، أن "محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين"، مضيفا أنه "تم تسجيل أضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية".وشن الجيش التركي، الثلاثاء الماضي، هجوما جديدا على قرى محافظة دهوك، في إقليم كردستان، شمالي العراق، بعد أيام قليلة من هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن "الرد الدبلوماسي العراقي على القصف التركي لمدينة دهوك لن يكون تقليديا".وعلقت وزارة الخارجية التركية على الواقعة في بيان قالت فيه: "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".وأضافت: "تركيا ترفض جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين. تخوض تركيا حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي وتراعي أقصى درجات حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية والثقافية والطبيعية. ونرى أن مثل هذه الهجمات التي تطال الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية تستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".ومع ذلك، أثار الهجوم موجة إدانات من بلدان مثل مصر وإيران ومنظمات مثل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، الذي يستضيف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للحديث عن الهجوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تدين-بشدة-الهجوم-على-قنصليتها-العامة-في-الموصل-وتوجه-طلبا-إلى-السلطات-العراقية-1065633139.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم