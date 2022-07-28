https://arabic.sputniknews.com/20220728/مصرع-5-أشخاص-غرقا-قبالة-ساحل-بورتوريكو-1065711986.html

مصرع 5 أشخاص غرقا قبالة ساحل بورتوريكو

مصرع 5 أشخاص غرقا قبالة ساحل بورتوريكو

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم غرقا، وتم إنقاذ 66 آخرين حيث ترك قارب يشتبه في تورطه في الإتجار بالبشر المجموعة في الماء بالقرب من جزيرة صغيرة قبالة الساحل الغربي... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T19:46+0000

2022-07-28T19:46+0000

2022-07-28T19:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتجري السلطات الفيدرالية والمحلية الأمريكية عمليات بحث عن ناجين في المنطقة القريبة من بونتا أريناس في جزيرة منى التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا غرب بورتوريكو، بحسب "فرانس برس".وقال خفر السواحل إن حراس في الجزيرة اكتشفوا الجثث في المياه، مضيفا أن إثنين من القاصرين كانا من بين 66 شخصا تم إنقاذهم ونقلهم إلى الشاطئ.ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب. كما لم تعرف جنسيات من كانوا على متنها.وخلال الأشهر الأخيرة، لقي العشرات مصرعهم في منطقة البحر الكاريبي أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الأمريكية.يأتي العديد من الضحايا من هايتي، أفقر دولة في الأمريكيتين والتي عانت من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة لسنوات.

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