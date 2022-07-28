https://arabic.sputniknews.com/20220728/مقتل-جندي-تركي-شمال-العراق-بعد-تعرضه-لإطلاق-نار-من-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني--1065714735.html

مقتل جندي تركي شمال العراق بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني

مقتل جندي تركي شمال العراق بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، حيث تشن عملية "المخلب القفل". 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T21:35+0000

2022-07-28T21:35+0000

2022-07-28T21:35+0000

العراق

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101905/42/1019054207_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_84b8d6db415cf6e5996391531dcc14bf.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم الخميس إن "قتل عسكري تركي، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وتقدم العراق بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة.وعُقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب العراق الثلاثاء، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمته أمام المجلس بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من أراضيه وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.وبينما تؤكد بغداد أن تركيا تقف وراء الهجوم، تنفي أنقرة مسؤوليتها؛ متهمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه "منظمة إرهابية"، بالوقوف وراء الهجوم.وكانت أنقرة قد أعلنت، في أيار/مايو الماضي، إطلاق عملية "المخلب -القفل"، ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.

https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصدر-عراقي-تركيا-طلبت-من-رئيس-حكومة-إقليم-كردستان-العراق-تخفيف-حدة-موقف-بغداد-من-قصف-دهوك-1065468458.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار تركيا اليوم