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https://arabic.sputniknews.com/20220728/مقتل-جندي-تركي-شمال-العراق-بعد-تعرضه-لإطلاق-نار-من-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني--1065714735.html
مقتل جندي تركي شمال العراق بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني
مقتل جندي تركي شمال العراق بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، حيث تشن عملية "المخلب القفل". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T21:35+0000
2022-07-28T21:35+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم الخميس إن "قتل عسكري تركي، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وتقدم العراق بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة.وعُقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب العراق الثلاثاء، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمته أمام المجلس بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من أراضيه وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.وبينما تؤكد بغداد أن تركيا تقف وراء الهجوم، تنفي أنقرة مسؤوليتها؛ متهمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه "منظمة إرهابية"، بالوقوف وراء الهجوم.وكانت أنقرة قد أعلنت، في أيار/مايو الماضي، إطلاق عملية "المخلب -القفل"، ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصدر-عراقي-تركيا-طلبت-من-رئيس-حكومة-إقليم-كردستان-العراق-تخفيف-حدة-موقف-بغداد-من-قصف-دهوك-1065468458.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم

مقتل جندي تركي شمال العراق بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني

21:35 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / lyas Akenginرجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016.
رجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / lyas Akengin
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، حيث تشن عملية "المخلب القفل".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم الخميس إن "قتل عسكري تركي، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق".
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
مصدر عراقي: تركيا طلبت من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق تخفيف حدة موقف بغداد من قصف دهوك
23 يوليو, 21:31 GMT
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وتقدم العراق بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة.
وعُقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب العراق الثلاثاء، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمته أمام المجلس بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من أراضيه وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
وبينما تؤكد بغداد أن تركيا تقف وراء الهجوم، تنفي أنقرة مسؤوليتها؛ متهمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه "منظمة إرهابية"، بالوقوف وراء الهجوم.
وكانت أنقرة قد أعلنت، في أيار/مايو الماضي، إطلاق عملية "المخلب -القفل"، ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
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