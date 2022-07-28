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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مناطق-محررة-في-أوكرانيا-تفتح-أبوابها-أمام-المراقبين-الدوليين-1065674205.html
مناطق محررة في أوكرانيا تفتح أبوابها أمام المراقبين الدوليين
مناطق محررة في أوكرانيا تفتح أبوابها أمام المراقبين الدوليين
أعلن مسؤول في السلطة المحلية استعداد مقاطعة خيرسون لاستقبال مندوبي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T08:00+0000
2022-07-28T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لـ"سبوتنيك":ونوه إلى أن مقاطعة خيرسون تفتح أبوابها أمام نزهاء ليس لديهم مشاعر عدائية تجاه سكانها.وكانت مقاطعة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا قد تخلصت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة الهادفة إلى إنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام كييف على المواطنين الذين رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014. كما تم تحرير جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه. وأعلنت المناطق المحررة طموحها في الانضمام إلى روسيا.
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أخبار أوكرانيا

مناطق محررة في أوكرانيا تفتح أبوابها أمام المراقبين الدوليين

08:00 GMT 28.07.2022
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مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
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أعلن مسؤول في السلطة المحلية استعداد مقاطعة خيرسون لاستقبال مندوبي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
وقال نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لـ"سبوتنيك":
كل شيء عندنا مفتوح. وإذا كان المراقبون الدوليون والصحفيون مستعدين للقيام بزيارات فيمكنهم أن يأتوا إلى مقاطعة خيرسون.
ونوه إلى أن مقاطعة خيرسون تفتح أبوابها أمام نزهاء ليس لديهم مشاعر عدائية تجاه سكانها.
وكانت مقاطعة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا قد تخلصت من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة الهادفة إلى إنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام كييف على المواطنين الذين رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014. كما تم تحرير جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه. وأعلنت المناطق المحررة طموحها في الانضمام إلى روسيا.
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